Ненудний гороскоп на листопад: зірки обіцяють шикарний бенкет подій і переживань

Останній місяць осені подарує любителям спорту та професіоналам букмекерських ставок шикарний бенкет унікальних подій та переживань. На початку місяця українські футбольні гранди зустрінуться з іспанськими, і отримають шанс стати ним врівень. На нас чекають останній і рішучий бій нашої збірної у відбірковій групі проти Боснії та Герцеговини, та спекотні, цікаві будні матчів української УПЛ.
Зірки мають інформацію про майбутнє, а як саме нею розпорядитися, вирішуєте тільки ви. Вже століття астрологія допомагає людині зрозуміти рух планет та його вплив на долі людей. Дозвольте астрології бути і вашим поводирем в останньому осінньому місяці року.
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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Ваш імунітет цього місяця впорається із загальним несприятливим фоном. Жодних серйозних проблем зірки не пророкують. Тим не менш, слід бути максимально обережними в офісі та по дорозі на роботу і назад. Фінансова та ділова складові вашого життя у листопаді виглядають непогано. Зірки рекомендують вам не вплутуватися в суперечки з начальством. Адже ви знаєте, сперечатися з рефері на полі вашої діяльності – собі дорожче, жовта картка не "іржавіє".
Прекрасний приклад – футбольний арбітр П'єрлуїджі Колліна на прізвисько Коджак, володар шести премій кращого рефері світу. Прізвисько прилипло до Колліни безпосередньо з американського серіалу, де орудує лисий, суворий і справедливий коп. П'єрлуїджі нині працює головою суддівського комітету УЄФА. Подібна посада цього листопаду вам не загрожує.
Одруженим Овнам зірки рекомендують бути уважнішими до супутника життя, а всі інші завжди мають можливість змінити статус і позначку в паспорті.
ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня
Зірки рекомендують Тельцям трохи вгамувати запал на роботі, надмірне навантаження небажане. Все ж таки постарайтеся цього місяця позбутися незавершених завдань і не заробіться так, щоб забути про плани відвідування вашого сімейного лікаря.
Спробуйте спілкуватися з вашим начальником так, щоб не довести його до інфаркту. Негативні думки, як і люди, не затьмарять ваш небосхил. Адже і Сонце часом заглядає на сміттєзвалища, але при цьому не брудниться.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Для Близнюків неймовірний місяць! Загостряться почуття та відчуття, швидкі рішення – як покаже час, – виявляться найправильнішими.
А у сфері особистого життя чудова гармонія, наче вічний розум і порядок у сфері небесної. Відкриється "друге дихання", як у спортсменів-марафонців. Ваші життєві сили, незважаючи на глибоку осінь, оживуть із новою силою, немов навесні.
РАК. 22 червня – 22 липня
Цього місяця Раків завалять роботою з гнітючою регулярністю конвеєра з виробництва пельменів. Але зірки на вашому боці! Листопад нинішнього року стане основою та твердим підґрунтям для вашої подальшої професійної діяльності.
Якщо і буде важко, то це як численні виснажливі тренування героїв спорту переходять у якість спорту високих досягнень. У листопаді Марс зменшує свій вплив, тому приймати виважені та холоднокровні рішення вам стане простіше.
Планетарне становище Меркурія допоможе уникнути помилок з вашого боку, проте, покладатися потрібно буде переважно лише на себе. Загалом місяць сприятливий.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Зірки нагадують вам про зважений ризик. Не поспішайте! Повільними, але впевненими кроками ви й надалі удосконалюєте свій духовний та матеріальний світ.
Венера прихильна до вас – це подарує вам незрівнянну повноту відчуттів магії сфер. Хороше здоров'я та успіх – важливі та вірні попутники Львів цього листопаду.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Вплив планет викличе у Дів бурю ентузіазму, наче на фініші у спринті. Навіть Марс, що зменшує свій вплив, у парі з Венерою, що знаходиться на небосхилі, розпалять еротичну іскру відносин. А з іскри, як відомо, буде полум'я!
Вектор ділового життя в правильному напрямку, і завдяки зарядці – здоров'я в порядку! Вдалий місяць!
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Ваше прагнення зберегти баланс між романтикою стосунків та зайнятістю на роботі може бути емоційно витратним. Зірки рекомендують вам вкладати свою енергію з розумом. Ваші дії порадують близьких, з вами вони завжди почуваються в безпеці.
Допомога близьких допоможе і вам у всіх відношеннях. Це і здоров'я, і збереження сил та бадьорості на весь місяць.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Кар'єра, романтичні стосунки, здоров'я та успіх – все це пов'язано зірками в один вузол цього листопаду. Не можна розслаблятися на жодному з цих напрямків. Дійте так, ніби дотримуєтесь тренерського плану на гру, всі ланки пов'язані однією ідеєю та спільною злагодженою дією!
Якщо буде потрібна підтримка наставника – сміливо звертайтеся до близьких та друзів, а зірки допоможуть!
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Стрільцям сприятливіша перша половина місяця. Зірки не змінять трактування подій, тому й у другій половині листопада вони будуть прихильні до вас. Але, що важливо, саме на початку листопада не проґавте сприятливий шанс додати своє ім'я до списку успішних людей.
Ваш душевний стан покращиться, і до кінця місяця набраний вами темп гарного настрою та успіхів на роботі з інерції збережеться.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Цього місяця ваші серйозні стосунки з партнером вимагатимуть стриманого та серйозного стосунку саме з вашого боку. Це убереже від конфлікту з коханою людиною. Для Козерогів місяць сприятливий для досліджень та дослідів. Головне, не перестаратися в експерименті і не випустити на поле вашої діяльності ще не досвідчених гравців.
Не забувайте про запобіжні заходи від вірусних хвороб і всякої іншої напасті. Акцент місяця – особисті інтереси!
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
У листопаді зірки нададуть вам нові можливості та нові зустрічі на вашому життєвому шляху. І це ваш вибір – приймати їх чи ні. Головне, не приймати близько до серця дрібні проблеми та негаразди, які неминучі у всіх і завжди.
Тим, хто у шлюбі, зірки радять розвивати відносини з новою силою, хто ні – будьте більш прихильні до вашого нового друга. Проблеми зі здоров'ям вас не торкнуться, якщо ви почнете чи продовжите регулярно займатися спортом. Або медитацією.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Зірки радять Рибам частіше проводити час у родинному колі. Це покращить і моральний клімат у відносинах, і дозволить зробити корисний тайм-аут у щільному графіку професійної діяльності.
Позитивний настрій, який подарують вам зірки на початку листопада, впливатиме на результати вашої діяльності весь місяць. Уникайте перевантажень!
З фінансового боку листопад суттєво не змінить товщину вашого гаманця ні в той, ні в інший бік, незважаючи на можливі непередбачені витрати. Стабільність – це теж успіх! Не навантажуйте себе зайвими проблемами, і пам'ятайте – здоровий егоїзм у дієтичних дозах корисний!