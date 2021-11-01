31 жовтня 14:00
Колос 0
Львів 1
31 жовтня 17:00
Рух 0
Олександрія 0
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 1
Зоря 6
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Ненудний гороскоп на листопад: зірки обіцяють шикарний бенкет подій і переживань

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
1 листопада, 07:43
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Астрологічний та спортивний прогноз на листопад для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Останній місяць осені подарує любителям спорту та професіоналам букмекерських ставок шикарний бенкет унікальних подій та переживань. На початку місяця українські футбольні гранди зустрінуться з іспанськими, і отримають шанс стати ним врівень. На нас чекають останній і рішучий бій нашої збірної у відбірковій групі проти Боснії та Герцеговини, та спекотні, цікаві будні матчів української УПЛ.

Зірки мають інформацію про майбутнє, а як саме нею розпорядитися, вирішуєте тільки ви. Вже століття астрологія допомагає людині зрозуміти рух планет та його вплив на долі людей. Дозвольте астрології бути і вашим поводирем в останньому осінньому місяці року.

Реклама

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен – фехтування
Овен – фехтування / Фото: Reuters

Ваш імунітет цього місяця впорається із загальним несприятливим фоном. Жодних серйозних проблем зірки не пророкують. Тим не менш, слід бути максимально обережними в офісі та по дорозі на роботу і назад. Фінансова та ділова складові вашого життя у листопаді виглядають непогано. Зірки рекомендують вам не вплутуватися в суперечки з начальством. Адже ви знаєте, сперечатися з рефері на полі вашої діяльності – собі дорожче, жовта картка не "іржавіє".

Реклама

Прекрасний приклад – футбольний арбітр П'єрлуїджі Колліна на прізвисько Коджак, володар шести премій кращого рефері світу. Прізвисько прилипло до Колліни безпосередньо з американського серіалу, де орудує лисий, суворий і справедливий коп. П'єрлуїджі нині працює головою суддівського комітету УЄФА. Подібна посада цього листопаду вам не загрожує.

Одруженим Овнам зірки рекомендують бути уважнішими до супутника життя, а всі інші завжди мають можливість змінити статус і позначку в паспорті.

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Телець – велосипедний спорт
Телець – велосипедний спорт / Фото: Reuters

Реклама

Зірки рекомендують Тельцям трохи вгамувати запал на роботі, надмірне навантаження небажане. Все ж таки постарайтеся цього місяця позбутися незавершених завдань і не заробіться так, щоб забути про плани відвідування вашого сімейного лікаря.

Спробуйте спілкуватися з вашим начальником так, щоб не довести його до інфаркту. Негативні думки, як і люди, не затьмарять ваш небосхил. Адже і Сонце часом заглядає на сміттєзвалища, але при цьому не брудниться.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнюки – вітрильний спорт
Близнюки – вітрильний спорт / Фото: Reuters

Для Близнюків неймовірний місяць! Загостряться почуття та відчуття, швидкі рішення – як покаже час, – виявляться найправильнішими.

А у сфері особистого життя чудова гармонія, наче вічний розум і порядок у сфері небесної. Відкриється "друге дихання", як у спортсменів-марафонців. Ваші життєві сили, незважаючи на глибоку осінь, оживуть із новою силою, немов навесні.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак – плавання
Рак – плавання / Фото: Reuters

Цього місяця Раків завалять роботою з гнітючою регулярністю конвеєра з виробництва пельменів. Але зірки на вашому боці! Листопад нинішнього року стане основою та твердим підґрунтям для вашої подальшої професійної діяльності.

Якщо і буде важко, то це як численні виснажливі тренування героїв спорту переходять у якість спорту високих досягнень. У листопаді Марс зменшує свій вплив, тому приймати виважені та холоднокровні рішення вам стане простіше.

Планетарне становище Меркурія допоможе уникнути помилок з вашого боку, проте, покладатися потрібно буде переважно лише на себе. Загалом місяць сприятливий.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев – серфінг
Лев – серфінг / Фото: Reuters

Зірки нагадують вам про зважений ризик. Не поспішайте! Повільними, але впевненими кроками ви й надалі удосконалюєте свій духовний та матеріальний світ.

Венера прихильна до вас – це подарує вам незрівнянну повноту відчуттів магії сфер. Хороше здоров'я та успіх – важливі та вірні попутники Львів цього листопаду.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва – академічне веслування
Діва – академічне веслування / Фото: Reuters

Вплив планет викличе у Дів бурю ентузіазму, наче на фініші у спринті. Навіть Марс, що зменшує свій вплив, у парі з Венерою, що знаходиться на небосхилі, розпалять еротичну іскру відносин. А з іскри, як відомо, буде полум'я!

Вектор ділового життя в правильному напрямку, і завдяки зарядці – здоров'я в порядку! Вдалий місяць!

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези – скейтбординг
Терези – скейтбординг / Фото: Reuters

Ваше прагнення зберегти баланс між романтикою стосунків та зайнятістю на роботі може бути емоційно витратним. Зірки рекомендують вам вкладати свою енергію з розумом. Ваші дії порадують близьких, з вами вони завжди почуваються в безпеці.

Допомога близьких допоможе і вам у всіх відношеннях. Це і здоров'я, і збереження сил та бадьорості на весь місяць.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон – футбол
Скорпіон – футбол / Фото: Reuters

Кар'єра, романтичні стосунки, здоров'я та успіх – все це пов'язано зірками в один вузол цього листопаду. Не можна розслаблятися на жодному з цих напрямків. Дійте так, ніби дотримуєтесь тренерського плану на гру, всі ланки пов'язані однією ідеєю та спільною злагодженою дією!

Якщо буде потрібна підтримка наставника – сміливо звертайтеся до близьких та друзів, а зірки допоможуть!

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець – стрільба з лука
Стрілець – стрільба з лука / Фото: Reuters

Стрільцям сприятливіша перша половина місяця. Зірки не змінять трактування подій, тому й у другій половині листопада вони будуть прихильні до вас. Але, що важливо, саме на початку листопада не проґавте сприятливий шанс додати своє ім'я до списку успішних людей.

Ваш душевний стан покращиться, і до кінця місяця набраний вами темп гарного настрою та успіхів на роботі з інерції збережеться.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козеріг – бейсбол або софтбол
Козеріг – бейсбол або софтбол / Фото: Reuters

Цього місяця ваші серйозні стосунки з партнером вимагатимуть стриманого та серйозного стосунку саме з вашого боку. Це убереже від конфлікту з коханою людиною. Для Козерогів місяць сприятливий для досліджень та дослідів. Головне, не перестаратися в експерименті і не випустити на поле вашої діяльності ще не досвідчених гравців.

Не забувайте про запобіжні заходи від вірусних хвороб і всякої іншої напасті. Акцент місяця – особисті інтереси!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій – бадмінтон
Водолій – бадмінтон / Фото: Reuters

У листопаді зірки нададуть вам нові можливості та нові зустрічі на вашому життєвому шляху. І це ваш вибір – приймати їх чи ні. Головне, не приймати близько до серця дрібні проблеми та негаразди, які неминучі у всіх і завжди.

Тим, хто у шлюбі, зірки радять розвивати відносини з новою силою, хто ні – будьте більш прихильні до вашого нового друга. Проблеми зі здоров'ям вас не торкнуться, якщо ви почнете чи продовжите регулярно займатися спортом. Або медитацією.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби – легка атлетика
Риби – легка атлетика / Фото: Reuters

Зірки радять Рибам частіше проводити час у родинному колі. Це покращить і моральний клімат у відносинах, і дозволить зробити корисний тайм-аут у щільному графіку професійної діяльності.

Позитивний настрій, який подарують вам зірки на початку листопада, впливатиме на результати вашої діяльності весь місяць. Уникайте перевантажень!

З фінансового боку листопад суттєво не змінить товщину вашого гаманця ні в той, ні в інший бік, незважаючи на можливі непередбачені витрати. Стабільність – це теж успіх! Не навантажуйте себе зайвими проблемами, і пам'ятайте – здоровий егоїзм у дієтичних дозах корисний!

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Динамо

Завтра

22:00

Барселона

6.60

4.44

1.57

Реал

3 лист

19:45

Шахтар

1.25

6.90

13.5
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
12
21:10
24
5
Дніпро-1
12
16:14
22
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
11
8:14
8
15
Чорноморець
12
12:26
7
16
Маріуполь
13
15:32
4
Показати бiльше
Неділя, 31 жовтня
0:1
Відео Про матч
0:0
Відео Про матч
1:6
Відео Про матч
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти