Нескучный гороскоп на 28 мая: Стрелец убивает своим видом, а Рыбы седлают лошадей

Астрологический и спортивный прогноз на пятницу, 28 мая, для всех знаков зодиака. Сегодня многим удастся ухватить удачу за хвост, приложив немного усилий

Экстремальные трюки на мотоцикле / Фото: Reuters

Последний рабочий день недели сулит отдых и веселье, но не всем знакам удастся расслабиться в пятницу, 28 мая. Надоедливые дожди и финансовые проблемы грозятся подпортить некоторым жизнь, но не поддавайтесь унылому настроению и держите себя в форме.

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Вы преодолеете все препятствия благодаря своей интуиции. Если азартны, то можете сыграть в лотерею или сделать ставочку. Что вам подсказывает внутренний голос: Казахстан потопит Канаду на чемпионате мира по хоккею? Сегодня ничто не сможет испортить вам настроение. Проверьте свое везение в покере или рискните в автогонках.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Это будет яркий день, который принесет популярность не только на работе. Словно еще вчера вы когда-никогда выходили на замену, а сегодня забили с сиреной в большом финале и – сорвали куш. Так что, если вам хочется достичь большего, чем обычно, это подходящий момент. Ваш профессионализм оценят. А затем расслабьтесь и попробуйте гимнастику цигун.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Расправьте плечи, втяните живот и – вперед бодрой походкой навстречу счастью. Вы можете встретить свою половинку и прожить долгую жизнь. Как Дэвид и Виктория Бекхэмы, которые вместе уже 23 года, или Андрей Шевченко и Кристен Пазик – более 18 лет. Сегодня нужно уделить время любимым – страстные танцы, водные приключения или романтический поход.

РАК. 22 июня — 22 июля

Идеальный день для командной работы, требующей выносливости и острого ума. Однако вы можете оказаться вне игры по состоянию здоровья. Пора отказываться от вредных привычек, ведь все рекламируют ЗОЖ. Хотя игроки НБА иногда еще балуются травкой. Но вам лучше сходить к врачу, а свое тело поддержать плаванием и спортивной ходьбой.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Заводите мотор и не останавливайтесь, пока не пересечете финишную черту. Удача в делах вам практически обеспечена, лишь надо приложить усилия. Рискуйте, и добьетесь успеха во всем, за что возьметесь. А командные проекты позволят вам обзавестись связями на будущее. А в зале вашу неуемную энергию можете направить на кроссфит или бокс.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Попридержите коней! Последние дни мая – не совсем ваше время, поэтому расставляйте приоритеты в делах и беритесь только за важные и осуществимые проекты. Будьте реалистом – если вы не можете дать бой Надалю на грунте, то готовьтесь к травяному сезону. Но никто не мешает вам взять лук или шпагу и хотя бы так поражать все цели.

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ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Вы находитесь в состоянии равновесия, чему очень рады друзья и члены семьи. А если ваш сезон уже закончен, а новых заманчивых контрактов нет, как у Зидана, то проведите это время в компании близких, выезжайте на природу, поиграйте в бадминтон или фрисби. Но держите ушки на макушке, так как не исключены важные и даже судьбоносные новости.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Наверное, в финале Лиги Европы вы болели за МЮ или являетесь дальним родственником Де Хеа... Иначе как еще можно объяснить ощущения одиночества и пустоты, с которыми начнете этот день. Но у вас сегодня запланировано много дел, которые не дадут долго хандрить. Взбодриться помогут друзья, которых стоит позвать поиграть в теннис или стритбол.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Воу-воу! Вы будете убивать своим видом. А смелости вашего образа позавидует даже Макгрегор с пестрыми костюмчиками и Серена Уильямс в обтягивающих комбинезонах. Вы сделаете дерзкое заявление – такое, как слова Уайлдера о нокауте Майка Тайсона в его лучшие годы. И станете звездой вечеринок. Можете даже заняться стрельбой, но только без алкоголя.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Проявите практичность и внимательность, чтобы избежать проблем с финансами. Ваши счета не ломятся от денег, как у Роналду, а шикарная вилла на перспективу – не по карману. Поэтому следите за расходами. Возможно, сегодня вам придется вкалывать до седьмого пота, но эта работа окупится. А стретчинг или пилатес помогут расслабиться.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Спортсмены любят повторять, что успех – это 1% таланта и 99% – пота. И хоть не все Водолеи в настроении выполнять монотонную работу, они не будут перечить тренеру и мастерски справятся с задачами. А потом захотят уединения, чтобы расслабиться подальше от любопытных глаз. Не мучайте себя большими нагрузками, велопрогулки вполне достаточно.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Вы задумали масштабные проекты. И не удивительно. Кто бы не хотел, например, свою промоутерскую компанию или хотя бы спортклуб? Но вы не готовы преодолеть эту дистанцию в одиночестве, поэтому заманиваете в свою команду коллег и ищете одобрение начальства. Вечер же посвятите творчеству, конной прогулке или вылазке в горы.