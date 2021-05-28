Ненудний гороскоп на 28 травня: Стрілець вбиває своїм виглядом, а Риби сідлають коней

Астрологічний і спортивний прогноз на п'ятницю, 28 травня, для всіх знаків зодіаку. Сьогодні багатьом вдасться схопити удачу за хвіст, доклавши трохи зусиль

Екстремальні трюки на мотоциклі / Фото: Reuters

Останній робочий день тижня обіцяє відпочинок і веселощі, але не всім знакам вдасться розслабитися в п'ятницю, 28 травня. Докучливі дощі і фінансові проблеми погрожують зіпсувати декому життя, але не піддавайтеся смутному настрою і тримайте себе в формі.

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Ви подолаєте всі перешкоди завдяки своїй інтуїції. Якщо азартні, то можете зіграти в лотерею або зробити ставочку. Що вам підказує внутрішній голос: Казахстан потопить Канаду на чемпіонаті світу з хокею? Сьогодні ніщо не зможе зіпсувати вам настрій. Перевірте своє везіння в покері або ризикніть в автоперегонах.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Це буде яскравий день, який принесе популярність не тільки на роботі. Немов ще вчора ви коли-не-коли виходили на заміну, а сьогодні забили з сиреною у великому фіналі і – зірвали куш. Тому, якщо вам хочеться досягти більшого, ніж зазвичай, це відповідний момент. Ваш професіоналізм оцінять. А потім розслабтеся і спробуйте гімнастику цигун.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Розправте плечі, втягніть живіт і – вперед бадьорою ходою назустріч щастю. Ви можете зустріти свою половинку і прожити довге життя. Як Девід і Вікторія Бекхеми, які разом уже 23 роки, або Андрій Шевченко та Крістен Пазік – понад 18 років. Сьогодні потрібно приділити час коханим – пристрасні танці, водні пригоди або романтичний похід.

РАК. 22 червня – 22 липня

Ідеальний день для командної роботи, що вимагає витривалості і гострого розуму. Однак ви можете опинитися поза грою за станом здоров'я. Час відмовлятися від шкідливих звичок, адже всі рекламують ЗСЖ. Хоча гравці НБА все ще деколи балуються травичкою. Але вам краще сходити до лікаря, а своє тіло підтримати плаванням і спортивною ходьбою.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Заводьте мотор і не зупиняйтеся, доки не перетнете фінішну лінію. Удача у справах вам практично забезпечена, лише треба докласти зусиль. Ризикуйте, і досягнете успіху у всьому, за що візьметеся. А командні проєкти дозволять вам налагодити зв'язки на майбутнє. В залі вашу невгамовну енергію можете направити на кроссфіт або бокс.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Притримайте коней! Останні дні травня – не зовсім ваш час, тому розставляйте пріоритети в справах і беріться тільки за важливі і здійсненні проєкти. Будьте реалістом – якщо ви не можете дати бій Надалю на ґрунті, то готуйтеся до трав'яного сезону. Але ніхто не заважає вам взяти лук або шпагу і хоча б так вражати всі цілі.

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ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Ви перебуваєте в стані рівноваги, чому дуже раді друзі і члени сім'ї. А якщо ваш сезон вже закінчений, а нових привабливих контрактів немає, як у Зідана, то проведіть цей час в компанії близьких, виїжджайте на природу, пограйте в бадмінтон або фрісбі. Але тримайте вушка нашорошеними, оскільки не виключені важливі і навіть доленосні новини.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Напевно, в фіналі Ліги Європи ви вболівали за МЮ або є далеким родичем Де Хеа... Інакше як ще можна пояснити відчуття самотності і порожнечі, з якими почнете цей день. Але у вас сьогодні заплановано багато справ, які не дадуть довго хандрити. Підбадьоритися допоможуть друзі, яких варто покликати пограти в теніс або стрітбол.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Воу-воу! Ви вбиватимете своїм виглядом. А сміливості вашого образу позаздрить навіть Макгрегор зі строкатими костюмами і Серена Вільямс в обтислих комбінезонах. Ви зробите зухвалу заяу – таку, як слова Вайлдера про нокаут Майка Тайсона в його найкращі роки. І станете зіркою вечірок. Можете навіть зайнятися стрільбою, але тільки без алкоголю.

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Проявіть практичність і уважність, щоб уникнути проблем з фінансами. Ваші рахунки не ломляться від грошей, як у Роналду, а шикарна вілла на перспективу – не по кишені. Тому стежте за витратами. Можливо, сьогодні вам доведеться працювати до сьомого поту, але ця робота окупиться. А стретчинг або пілатес допоможуть розслабитися.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Спортсмени люблять повторювати, що успіх – це 1% таланту і 99% – поту. І хоч не всі Водолії в настрої виконувати монотонну роботу, вони не суперечитимуть тренеру і майстерно впораються із завданнями. А потім захочуть усамітнення, щоб розслабитися подалі від цікавих очей. Не мучте себе великими навантаженнями, велопрогулянки цілком достатньо.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Ви задумали масштабні проєкти. І не дивно. Хто б не хотів, наприклад, свою промоутерську компанію або хоча б спортклуб? Але ви не готові подолати цю дистанцію на самоті, тому заманюєте до своєї команди колег і шукаєте схвалення начальства. Вечір же присвятіть творчості, кінній прогулянці або вилазці в гори.