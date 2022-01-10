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Нескучный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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10 января, 07:58
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Рыбам озорничать в озере, а Скорпионам не заплыть бы за красные линии!
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

2022 год приготовил всем нам много интересного. Через несколько недель, в феврале, – Олимпиада в Пекине. А через месяц, в марте, – важнейшие матчи для сборной Украины по футболу. Май подарит нам баталии чемпионата мира по хоккею (правда, без нас). А в ноябре, в жарком Катаре, главный турнир по футболу – чемпионат мира! В мире, как и в мире спорта, скучно не бывает!

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Взрослым Овнам в этом году удастся, как удавалось и прежде, увернуться от навязчивых воздействий вселенского заговора. У вас получится оставаться умеренно нормальным. Это в том смысле, что если вы не идете в ногу с окружающим миром, то это означает, что именно мир сбился с ноги. Или с пути. Если в первой половине года Овны будут уверены, что именно их знак зодиака самый правильный, то во второй убедятся в этом окончательно. Спортивная составляющая для Овнов благоприятная. Это в том смысле, что спорт и здоровье прошагают весь 2022-й рука об руку. Детям, мальчишкам Овнам, в этом году расти, девчонкам – взрослеть. Руководством к действию на протяжении года станут оригинальность и креативность во всем. А остальное, по возможности, Овны купят.

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ТЕЛЕЦ. 21 апреля — 20 мая

В 2022-й год для Тельцов захватывающий и волнующий. Вас ожидают поиск новых стимулов и увлекательные варианты решения несколько завышенных материальных требований. В результате они найдут свое место в вашей жизни. Эмоциональная атмосфера года будет зависеть от цвета ваших глаз – от голубого с зеленым – как просторы океанов, до бескрайне темных и волнующих глубин космоса. Во второй половине года будьте осторожны – головокружение от успехов может пошатнуть ваш стойкий взгляд на мир. Рекомендуемые места отдыха в отпускной период – Чили (там хорошее вино) и Мозамбик (там океан).

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Звезды намекают, что физическая форма Близнецов весь 2022 год будет более чем удовлетворительная. В течение года рекомендованы непродолжительные, но частые периоды отдыха и релаксации на побережьях южных морей. Во многом вы станете моральным ориентиром для любимого человека. Со временем, вы интуитивно сообразите, кто это. В первой половине года остерегайтесь заблудиться в финансовых джунглях. Во второй половине также не теряйте бдительность. Доверяйте гороскопам, и не верьте в предсказания. Год положительный и стабильный.

РАК. 22 июня — 22 июля

Допинг пробы в 2022 году окажутся отрицательными. Результаты профессиональной деятельности положительны. В первые месяцы года к физическим упражнениям с гантелями руки так и не дойдут. А ближе к лету подобные намерения забудутся. Как и прежде, в новом году интуиция – ваш надежный союзник. Он поможет в любое время года. И суток. Возможно, у вас возникнет желание бросить вызов хаосу. Следует отказаться от этого намерения. Вас ждут великие дела. Так что не стоит отвлекаться на мелочи.

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ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

О! Сколько же открытий новых готовит Львам 22-й год третього тысячелетия. Ко всему, Львам в этом году грозит прибыль. Здесь главное заметить, где именно находится ее засада, не пропустить ее замаскированного лежбища. Помогут подсказки близких, так и случайных прохожих. С точки зрения упрямства, год радикальный. Есть вероятность, что, возможно, найдутся некие люди, которые позавидуют вашему материальному будущему, а также внутренней силе и вашему логическому и интеллектуальному кругозору. Звезды рекомендуют противостоять этому. Силы есть, ум лишним не бывает, потому и понадобится. Отдыхать в этом году лучше на скамейке стадиона после многих кругов пробежки. Или вздремнуть в салоне самолета, возвращаясь из отпуска на родную землю.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Для Дев 2022-й – это год долгосрочных планов и сиюминутных выгод. Для женщин и девушек Дев – год налаживания личной жизни. В случае неудачи – то ее спасения. Для мужчин и мальчишек – год чемпионата мира по футболу. В любом случае, перемены гарантированы. Для туземцев год очень даже благоприятен – в шалаше потеплеет еще сильнее. Горожанам (многим из них) придется раскошелиться на кондиционер, жителям сельской местности – бороться с засухой или суховеем. Морякам быть в море, сухопутным Девам звезды рекомендуют летом поехать в Турцию – там тоже жарко, зато все включено. Завершающая часть года, по всему, подвигнет Дев к благотворительности.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

2022-й год для Весов не станет уж очень отягощен избытком энтузиазма. В этом году вам удастся сохранить душевный баланс (звезды помогут) между страданиями на работе и промежуточными результатами на дебетной карточке. Так и накопить изрядный запас душевных и материальных возможностей для продолжительного отдыха в местах, достаточно отдаленных. Первая половина года подарит вам новые стимулы, вторая – позволит их реализовать. Рекомендуемые места для отдыха – Панама (это далеко) и Гватемала (это еще дальше).

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СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

С точки зрения профессиональной карьеры, год удачный. Так как откроются новые возможности, а главное – стимулы для роста. Это касается и пенсионеров. Избавившись от необходимости трястись в городском транспорте по утрам, можно заняться тем, о чем мечтали перед выходом на пенсию. Не верьте слухам – обманут. Телевизору тоже, потому что – тоже. 2022-й год может стать тем временем, о котором впоследствии вы будете вспоминать часто. В планах о путешествиях вы можете быть максимально разнузданы, но реалии кошелька обозначат красные линии их реализации. Летом можно хорошо отдохнуть на островке у моста Патона в Киеве (справа по ходу движения с правого берега на левый), так и на Карибах.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

В этом году Стрельцам хватит и силы, и воли, чтобы хлебнуть удачи пополней. Год гармоничный. Это касается в первую очередь любви и романтики отношений. Неплохо бы еще научиться питаться правильно и приложить усилия, чтобы быть в хорошей спортивной форме. Помогут бадминтон и шахматы. Можно попробовать плавание. Но в первые месяцы года еще холодно, и пруд замерз. Финансовая составляющая года для Стрельцов нестабильна. Отдыхать лучше летом, а в зимнее время года лучше не напрягаться. Задуманное получится, содеянное вернется сторицей. Стрельнуть из пушки по воробьям в этом году не получится, а выудить рыбку в мутной воде – вот с этим да!

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Год удачный. Вероятность, что в этом году к вам придет идея новых подходов к зарабатыванию денег – денег с большой буквы, – велика. Не распыляйтесь, смело меняйте хруст банкнот на звон мелочи в кармане. Важно не принимать поспешных решений, не делать резких движений, критически отнестись к бессмысленным расходам. Важно тщательно обдумать свои планы, не менее важно не забыть их реализовать. Одиноким людям важно искренне выражать свои чувства, женатым тоже. Не отвлекайтесь на мелочи повседневной жизни, а скорое восхождение Венеры даст вам импульс к творчеству.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Жизненный опыт подсказывает вам, что трудолюбие и преданность делу – не всегда залог успеха. Нужна удача. В 2022-том году Водолеям повезет. И не один раз. Звезды предвещают, что наиболее удачным временем станут апрель, май, август и сентябрь. Не стесняйтесь находить время для себя в любое время года. Делитесь эмоциями с близкими. При этом важно не переходить на крик. Вас слышат, если даже вы говорите шепотом. Если вы занимаетесь спортом, продолжайте. Если нет – начинайте. Будьте уверены и последовательны.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

В начале этого года вам как никогда комфортно оставаться дома. Понимая то, что занятия спортом полезны, вы, конечно, выберете спорт, связанный с вашей стихией. Бассейн с греблей на каноэ, серфинг на ближайшем озере, индивидуальное синхронное плавание вам неприемлемы. Тогда смело в отпуск! Есть большое озеро в Африке (там всегда тепло). И череда Больших озер в Штатах (много места, но иногда бывает прохладно). Вам необходимо учесть, что 2022-й год достаточно необычный. Он начинается в дни, когда Венера – планета, символизирующая красоту, осуществляет трансфер в знак Козерога, который олицетворяет мудрость. Заодно совмещая ее со строгостью в отношениях. Разумная активность в этом году позволит вам усовершенствовать свои навыки, а также улучшить перспективы на будущее. Никакое мокрое дело в этом году вам не грозит.

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