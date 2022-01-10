Ненудний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку

Рибам бешкетувати в озері, а Скорпіонам не запливти б за червоні лінії!

Гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

2022 рік приготував усім нам багато цікавого. За кілька тижнів, у лютому, – Олімпіада у Пекіні. А за місяць, у березні, – найважливіші матчі для збірної України з футболу. Травень подарує нам баталії чемпіонату світу з хокею (щоправда, без нас). А у листопаді, у гарячому Катарі, головний турнір з футболу – чемпіонат світу! У світі, як і у світі спорту, нудно не буває!

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Дорослим Овнам цього року вдасться, як вдавалося й раніше, ухилитися від нав'язливих впливів всесвітньої змови. Вам вдасться залишатися помірно нормальним. Це в тому сенсі, що якщо ви не йдете в ногу з навколишнім світом, це означає, що саме світ збився з ноги. Або зі шляху. Якщо у першій половині року Овни будуть упевнені, що саме їх знак зодіаку правильний, то у другій переконаються у цьому остаточно. Спортивна складова для Овнів є сприятливою. Це в тому сенсі, що спорт і здоров'я пройдуть весь 2022-й пліч-о-пліч. Дітям, хлопчикам Овнам, цього року зростати, дівчаткам – дорослішати. Керівництвом до дії протягом року стануть оригінальність та креативність у всьому. А решту, наскільки можна, Овни куплять.

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ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

У 2022-й рік для Тельців захоплюючий та хвилюючий. На вас чекають пошук нових стимулів та захоплюючі варіанти вирішення дещо завищених матеріальних вимог. В результаті вони знайдуть своє місце у вашому житті. Емоційна атмосфера року залежатиме від кольору ваших очей – від блакитного із зеленим, як простори океанів, до безмежно темних та хвилюючих глибин космосу. У другій половині року будьте обережними – запаморочення від успіхів може похитнути ваш стійкий погляд на світ. Рекомендовані місця відпочинку у відпускний період – Чилі (там гарне вино) та Мозамбік (там океан).

БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

Зірки натякають, що фізична форма Близнят весь 2022рік буде більш ніж задовільна. Протягом року рекомендовано нетривалі, але часті періоди відпочинку та релаксації на узбережжях південних морів. Багато в чому ви станете моральним орієнтиром для коханої людини. Згодом ви інтуїтивно зрозумієте, хто це. У першій половині року остерігайтеся заблукати у фінансових джунглях. У другій половині також не втрачайте пильності. Довіряйте гороскопам і не вірте у передбачення. Рік позитивний та стабільний.

РАК. 22 червня – 22 липня

Допінг-проби у 2022 році виявляться негативними. Результати професійної діяльності є позитивними. У перші місяці року до фізичних вправ із гантелями руки так і не дійдуть. А ближче до літа такі наміри забудуться. Як і раніше, у новому році інтуїція – ваш надійний союзник. Він допоможе будь-якої пори року. І доби. Можливо, у вас виникне бажання кинути виклик хаосу. Слід відмовитись від цього наміру. На вас чекають великі справи. Тож не варто відволікатися на дрібниці.

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ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

О! Скільки ж нових відкриттів готує Левам 22-й рік третього тисячоліття. До того ж Левам цього року загрожує прибуток. Тут головне помітити, де саме його засідка, не пропустити його замаскованого лежбища. Допоможуть підказки як близьких, так і випадкових перехожих. З погляду впертості рік радикальний. Є ймовірність, що, можливо, знайдуться деякі люди, які позаздрять вашому матеріальному майбутньому, а також внутрішній силі і вашому логічному та інтелектуальному світогляду. Зірки рекомендують протистояти цьому. Сили є, розум зайвим не буває, тому й знадобиться. Відпочивати цього року краще на лаві стадіону після багатьох кіл пробіжки. Або подрімати в салоні літака, повертаючись з відпустки на рідну землю.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Для Дів 2022-й – це рік довгострокових планів та миттєвих вигод. Для жінок та дівчат Дів – рік налагодження особистого життя. У разі невдачі – його порятунку. Для чоловіків та хлопчиків – рік чемпіонату світу з футболу. У будь-якому разі зміни гарантовані. Для тубільців рік дуже сприятливий – у курені потеплішає ще сильніше. Містянам (багатьом з них) доведеться розщедритися на кондиціонер, мешканцям сільської місцевості – боротися із посухою або суховієм. Морякам бути в морі, сухопутним Дівам зірки рекомендують влітку поїхати до Туреччини – там теж спекотно, зате все включено. Завершальна частина року, судячи з усього, спонукає Дів до благодійності.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

2022-й рік для Терезів не стане надто обтяжений надлишком ентузіазму. Цього року вам вдасться як зберегти душевний баланс (зірки допоможуть) між стражданнями на роботі та проміжними результатами на дебетній картці, так і нагромадити неабиякий запас душевних та матеріальних можливостей для тривалого відпочинку у місцях, досить віддалених. Перша половина року подарує вам нові стимули, друга – дозволить їх реалізувати. Рекомендовані місця відпочинку – Панама (це далеко) та Гватемала (це ще далі).

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СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

З погляду професійної кар'єри рік вдалий. Тому що відкриються нові можливості, а головне – стимули до зростання. Це стосується й пенсіонерів. Позбувшись необхідності трястися у міському транспорті вранці, можна зайнятися тим, про що мріяли перед виходом на пенсію. Не вірте чуткам – обдурять. ТБ теж, тому що – теж. 2022 рік може стати тим часом, про який згодом ви згадуватимете часто. У планах про подорожі ви можете бути максимально розбещені, але реалії гаманця позначать червоні лінії їх реалізації. Влітку можна добре відпочити як на острівці біля мосту Патона, праворуч по ходу руху з правого берега на лівий, так і на Карибах.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Цього року Стрільцям вистачить і сили, і волі, щоб сьорбнути удачі на повну. Рік гармонійний. Це стосується насамперед кохання та романтики відносин. Непогано б ще навчитися харчуватися правильно та докласти зусиль, щоб бути у хорошій спортивній формі. Допоможуть бадмінтон та шахи. Можна спробувати плавання. Але в перші місяці року ще холодно, і ставок замерз. Фінансова складова року для Стрільців є нестабільною. Відпочивати краще влітку, а в зимову пору року краще не напружуватися. Задумане вийде, зроблене повернеться сторицею. Стріляти з гармати по горобцях цього року не вдасться, а вивудити рибку в каламутній воді – ось із цим так!

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Рік вдалий. Імовірність, що цього року до вас прийде ідея нових підходів до заробляння грошей – грошей із великої літери – велика. Не розпорошуйтеся, сміливо міняйте хрускіт банкнот на дзвін дріб'язку в кишені. Важливо не приймати поспішних рішень, не робити різких рухів, критично поставитися до безглуздих витрат. Важливо ретельно обміркувати свої плани, щонайменше важливо не забути їх реалізувати. Самотнім людям важливо щиро висловлювати свої почуття, одруженим також. Не відволікайтеся на дрібниці повсякденні, а швидке сходження Венери дасть вам імпульс до творчості.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Життєвий досвід підказує вам, що працелюбність та відданість справі – не завжди запорука успіху. Потрібна удача. 2022 року Водоліям пощастить. І не раз. Зірки віщують, що найбільш вдалим часом стануть квітень, травень, серпень та вересень. Не соромтеся знаходити час для себе будь-якої пори року. Діліться емоціями із близькими. При цьому важливо не переходити на лемент. Вас чують, навіть якщо ви говорите пошепки. Якщо ви займаєтесь спортом, продовжуйте. Якщо ні – починайте. Будьте впевнені та послідовні.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

На початку цього року вам як ніколи зручно залишатися вдома. Розуміючи те, що заняття спортом корисні, ви, звичайно, оберете спорт, пов'язаний із вашою стихією. Басейн з веслуванням на каное, серфінг на найближчому озері, індивідуальне синхронне плавання для вас неприйнятні. Тоді сміливо у відпустку! Є велике озеро в Африці (там завжди тепло). І низка Великих озер у Штатах (багато місця, але іноді буває прохолодно). Вам необхідно врахувати, що 2022 рік досить незвичайний. Він починається у дні, коли Венера – планета, що символізує красу, здійснює трансфер на знак Козорога, який уособлює мудрість. Заодно поєднуючи її із строгістю у відносинах. Розумна активність цього року дозволить вам удосконалити свої навички та покращити перспективи на майбутнє. Жодна мокра справа цього року вам не загрожує.