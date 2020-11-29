На художественном чемпионате Европы в Киеве призеров награждают бесконтактно

Украинские "художницы"-юниорки в субботу порадовали двумя медалями в финалах чемпионата Европы в Киеве! Полина Карика победила в индивидуальных упражнениях с мячом, а Карина Сидорак стала второй с лентой.

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Поддержали удачный старт дня и взрослые гимнастки. Команда Украины взяла "золото" в групповых упражнениях с пятью мячами, а также в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.

Интересно, что награждали призеров во "Дворце Спорта" бесконтактно. Медаль подавали на подушке, а девушки надевали ее сами. Поручили эту процедуру VIP-гостям.

Одной из них была Катерина Белорусская – президент Parimatch Foundation, который поддержал проведение чемпионата. О впечатлениях от этого опыта и чемпионата в целом она рассказала в комментарии "Сегодня":

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"Мы поддерживаем много мероприятий, связанных с детским спортом, но такого масштаба – впервые. Это большое событие для Украины – спустя 16 лет снова принимать чемпионат Европы по художественной гимнастике. Очень значимо, что чемпионат все-таки состоялся, несмотря на обстановку вокруг коронавируса и трудностей с перелетом. Приехало много стран, и это круто. Но сильно не хватает зрителей на трибунах, которые бы болели за девочек".

Мне лично здесь очень приятно присутствовать, поскольку наш фонд занимается развитием и вовлечением детей в спорт. Когда видишь этих девочек, которые завоевывают золотые медали, убеждаешься еще раз в том, что нужно поддерживать детский спорт, потому что это будущее нашей страны. Хочется, как сегодня, гордиться тем, что украинки побеждают.

К сожалению, сейчас такие условия, что нужны перчатки, маски, нельзя пообщаться с финалистками, повесить медаль им на шею. Но я думаю, от этого значимость всего происходящего не уменьшается.

Parimatch является меценатом спорта в Украине и поддерживает абсолютно разные виды. Мы поддерживаем не конкретно художественную гимнастику, а в целом спорт в Украине, и хотим, чтобы такие мероприятия происходили. Фонд помогает различным детским чемпионатам, и нет какого-то одного вида спорта, который мы хотим развивать. В этом и состоит спортивное меценатство. Мы хотим, чтобы Украина славилась своими спортсменами".

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Где смотреть финальный день чемпионата Европы

Титульный партнер чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве – компания Parimatch. Трансляция турнира проходит на платформе OLL.TV, финалы в воскресенье также покажет телеканал "Индиго".

Расписание чемпионата Европы на 29 ноября:

11:45 – 13:15 Индивидуальные упражнения среди взрослых (обруч, мяч, булавы, лента) – ФИНАЛ

14:00 – 15:30 Индивидуальные упражнения среди взрослых (обруч, мяч, булавы, лента) – ФИНАЛ

15:45 – 17:15 Индивидуальные упражнения среди взрослых (обруч, мяч, булавы, лента) – ФИНАЛ

17:20 – 17:30 Церемония награждения

17:30 – 18:00 Церемония закрытия

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Все подробности в спецтеме Лучшие грации Европы в Киеве

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