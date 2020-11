Психоделическое "золото" и засилье протестов. Как прошел третий день чемпионата Европы

Накануне главного батла сеньорок гимнастки разыграли шесть комплектов наград в субботних финалах. К "золоту" и "серебру" предыдущего дня украинки добавили еще четыре медали. Хотя были близки и к пяти...

Реклама

Финалы начинала скакалка – предмет, который сейчас можно увидеть только у юниорок. Наша Карина Сидорак входила в тройку после первого объявления результатов, но судьи повторно пересмотрели сразу несколько оценок ее соперниц, и в итоге украинку обошла болгарка Ева Брезалиева.

Ромским танцам Карины со скакалкой не хватило до "бронзы" всего 0,05 балла. А "золото" и "серебро" так же ювелирно разыграли Дина Агишева из Беларуси и Дарья Атаманов из Израиля (21.55 и 21.5 балла).

После "деревянной" медали в первом виде Карина собралась на финал с лентой и уверенно получила статус вице-чемпионки, уступив лишь болгарке Стляне Николовой. Здесь уже протест подавала Украина и добилась повышения оценки Сидорак на 0,2 балла, что как раз было определяющим, дабы обыграть Атаманов, которая выступала сразу за ней и получила всего на 0,05 меньше.

Реклама

Сидорак позже призналась, что о медали даже не думала, поэтому считает, что ее "серебро" – "на вес "золота".

"После скакалки смогла забыть о ней и уже настроилась на ленту. Она мне удалась. Рада, что у меня есть медаль, а сколько их – не важно".

Мелании Тур на этот раз не удалось зацепиться за медаль: ошибки в булавах, в частности потеря и близкий сейв на грани ковра, отбросили ее на шестое место.

Блестяще в этом финале выступила израильтянка Дарья Атаманов. Она действительно делала с булавами что-то безумное и при этом излучала позитив – как и пелось в песне, которую она выбрала, – "Do Something Crazy (Good Vibes Only)". Растет достойная замена Линой Ашрам.

Второй финишировала белоруска Елизавета Зоркина, а за ней – венгерка Эвелин Виктория Кочиш, что было одним из самых приятных сюрпризов дня, ведь представительниц этой страны не так часто увидишь на подиумах художественной гимнастики.

Реклама

Для нас же главное достижение и даже небольшая неожиданность юниорских финалов – "золото" Полины Карики с мячом. Пока мы увлеклись ожиданиями от Тур и Сидорак, Полина взяла и вышла из тени подруг по команде, показав стабильную и четкую работу. И если уж снова обращать внимание на музыку, то в ней можно было узнать Анну Ризатдинову: именно она выступала под "Weather Storm" Крейга Армстронга в 2014 году. Для украинской сборной свойственно заимствовать определенные композиции и элементы гимнасток прошлых лет, особенно на юниорском уровне.

Как и все другие финалы, этот был чрезвычайно близок: призерш разделяло всего несколько десятых. Полина с ее 22.8 балла обошла Николову (22.7) и Зоркину (22.55).

Как и Сидорак, Карика в квалификации выступала только в двух видах и фокусировалась именно на них, а в финале – вообще на одном. По словам девушек, для них это "легче, чем многоборье", но гимнастки "работали над всеми четырьмя" и узнали о том, кому какие предметы достанутся, за неделю до начала соревнований.

Командное "золото", которое они выиграли накануне, Полина и Карина назвали мотивацией для успешного выступления в финалах.

Реклама

Читайте также: Смотр красавиц в Киеве – выберите самую красивую гимнастку Европы

Исторические дебюты и "Гриб" с "Гриффинами" в группах

После юниорок с их суперконкурентными финалами и множеством пересмотров оценок группы также решили не отставать в драматизме и количестве "сюжетных поворотов".

Сначала разыграли старый добрый сценарий с камбэком: после неудачного многоборья украинки реабилитировались в финале с пятью мячами – настолько лихо, что перевалили за 35 баллов и получили "золото" с огромными 35.35. Так Украина впервые в истории выиграла чемпионат Европы в групповых упражнениях. Возможно, этому помогло отсутствие основных конкуренток, но и на последнем ЧЕ в испанской Гвадалахаре мы были не так уж и далеко от титула и проиграли только итальянкам.

Следующие ступеньки на пьедестале отвоевали себе Израиль (34.45), что ожидаемо, и Эстония (32.8), что чуть менее ожидаемо, но они давно заслуживали награду как минимум за креативность, которую эта команда демонстрирует последние несколько лет. Насчет удачности смешанного упражнения можно спорить, но пять мячей этого точно достойны.

Закрывал этот неординарный день финал в миксте – обручах и булавах, который не задался, кажется, ни у кого, кроме... Турции. Да, Турции, которая почти никогда не выделялась в гимнастическом мире, хотя они потихоньку и набирали обороты с каждым годом.

Как и Эстония, они не имеют квоты на будущие Олимпийские игры. И пока их победа – конечно же, первая в истории – главный сюрприз чемпионата. Но кто же не любит сюжетные линии о андердогах? Да и не так часто гимнастика дарит нам такие психоделические композиции, как у этой группы (вот только когда начинаешь шазамить-гуглить название песни Infected Mushroom, которую они используют, то немного выносит мозг ее связь с персонажем из "Гриффинов" – сами увидите, с каким, если еще не знаете).

А драма же была не только в этом. Украинки, которые наошибались в выступлении и завершили его без булавы, получили идентичные баллы с Турцией – 31.15 – за счет того, что все-таки сложности в их упражнении заложено больше. Но, по правилам, разделить "золото" они не могли. Поскольку одинаковыми были и оценки за выполнение, решающим стало количество технических сбавок.

Одинаковые баллы получили и Азербайджан и Израиль, которые тоже прилично накосячили, – 30.65. Судьбу "бронзы" решила лучшая оценка за выполнение, которая была у азербайджанок.

Что-то подсказывает, что в личных соревнованиях будет не менее жарко. Тем более там уже будут разыгрываться не 6, а 25 мест.

Где смотреть финальный день чемпионата Европы

Титульный партнер чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве – компания Parimatch. Трансляция турнира проходит на платформе OLL.TV, финалы в воскресенье также покажет телеканал "Индиго".

Расписание чемпионата Европы на 29 ноября:

11:45 – 13:15 Индивидуальные упражнения среди взрослых (обруч, мяч, булавы, лента) – ФИНАЛ

14:00 – 15:30 Индивидуальные упражнения среди взрослых (обруч, мяч, булавы, лента) – ФИНАЛ

15:45 – 17:15 Индивидуальные упражнения среди взрослых (обруч, мяч, булавы, лента) – ФИНАЛ

17:20 – 17:30 Церемония награждения

17:30 – 18:00 Церемония закрытия

Все подробности в спецтеме Лучшие грации Европы в Киеве

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама