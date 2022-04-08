Мощнейший взрыв эмоций. В Чикаго прозвучал гимн Украины

Безусловный взрыв эмоций от украинской диаспоры в американском городе. На матч-открытие бейсбольного сезона был приглашен хор чикагского филиала Союза украинской молодежи США имени Николая Павлушкова.
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Коллектив выступил на стадионе трехкратного чемпиона Мировой серии Чикаго Кабс. После классического исполнения гимна США, прозвучал и гимн Украины. Везде в округе и на самой арене развивались украинские национальные флаги. Таким образом клуб и город показали солидарность с украинским народом.
В Чикаго сосредоточена одна из самых крупных диаспор Украине в Северной Америке. В городе есть даже отдельный район под названием Украинское село (Ukrainian Village). Поэтому такой перформанс нельзя сказать неожиданностью, а наоборот это позитивный жест поддержки украинцев своей этнической родины.
Украинский паралимпиец собрал около 1 млн гривен для ВСУ после продажи своего паралимпийского золота.