Мощнейший взрыв эмоций. В Чикаго прозвучал гимн Украины

Украинский гимн исполнили на открытии бейсбольного сезона в США

В Чикаго прозвучал гимн Украины на бейсболе / Фото: Associated Press, Коллаж: Сегодня

Безусловный взрыв эмоций от украинской диаспоры в американском городе. На матч-открытие бейсбольного сезона был приглашен хор чикагского филиала Союза украинской молодежи США имени Николая Павлушкова.

В Чикаго прозвучал гимн Украины / Фото: Associated Press

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/ Фото: Associated Press

Коллектив выступил на стадионе трехкратного чемпиона Мировой серии Чикаго Кабс. После классического исполнения гимна США, прозвучал и гимн Украины. Везде в округе и на самой арене развивались украинские национальные флаги. Таким образом клуб и город показали солидарность с украинским народом.

В Чикаго сосредоточена одна из самых крупных диаспор Украине в Северной Америке. В городе есть даже отдельный район под названием Украинское село (Ukrainian Village). Поэтому такой перформанс нельзя сказать неожиданностью, а наоборот это позитивный жест поддержки украинцев своей этнической родины.

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