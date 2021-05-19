Море крови: на скорости 151 км/ч мяч попал в лицо бейсболисту

В матче главной американской бейсбольной лиги пострадал игрок Нью-Йорка Кевин Пиллар, ему на огромной скорости мяч попал в лицо и сломал нос

Кевин Пиллар пострадал в матче MLB. Фото USA TODAY Sports

Бейсболист Нью-Йорка Кевин Пиллар получил жуткую травму лица во время матча MLB против Атланты.

Питчер Джейкоб Уэбб совершил мощнейший бросок со скоростью свыше 151 км/ч и попал в лицо соперника. Тот сразу упал на поле, из сломанного носа полилась кровь. Пиллара мгновенно окружили врачи из бригады медицинской помощи и увели.

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Позже появилось фото пострадавшего.

"Я чувствую себя хорошо, хотя выгляжу не очень, – признался Пиллар. – Единственная трудность заключается в том, что правый глаз немного опух, и я не могу дышать через нос. Но в остальном все хорошо. Я выздоровею и вернусь к любимому делу".

Ранее мы писали, что в США состоялся самый продолжительный матч в истории бейсбола.