Море крові: на швидкості 151 км/год м'яч поцілив в обличчя бейсболістові

Бейсболіст Нью-Йорка Кевін Піллар отримав страшну травму обличчя під час матчу MLB проти Атланти.
Пітчер Джейкоб Уебб зробив потужний кидок зі швидкістю понад 151 км/год і потрапив в обличчя суперника. Той відразу впав на поле, зі зламаного носа полилася кров. Піллара миттєво оточили лікарі з бригади медичної допомоги і забрали з собою.
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Пізніше з'явилося фото потерпілого.
"Я почуваюся добре, хоча маю такий собі вигляд, – зізнався Піллар. – Єдина складність полягає в тому, що праве око трохи запухло, і я не можу дихати через ніс. Але в іншому все добре. Я видужаю і повернуся до улюбленої справи".
Раніше ми писали, що в США відбувся найтриваліший матч в історії бейсболу.