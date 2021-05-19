Море крові: на швидкості 151 км/год м'яч поцілив в обличчя бейсболістові

У матчі головної американської бейсбольної ліги постраждав гравець Нью-Йорка Кевін Піллар, йому на величезній швидкості м'яч влучив в обличчя і зламав ніс

Кевін Піллар постраждав у матчі MLB. Фото USA TODAY Sports

Бейсболіст Нью-Йорка Кевін Піллар отримав страшну травму обличчя під час матчу MLB проти Атланти.

Пітчер Джейкоб Уебб зробив потужний кидок зі швидкістю понад 151 км/год і потрапив в обличчя суперника. Той відразу впав на поле, зі зламаного носа полилася кров. Піллара миттєво оточили лікарі з бригади медичної допомоги і забрали з собою.

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Пізніше з'явилося фото потерпілого.

"Я почуваюся добре, хоча маю такий собі вигляд, – зізнався Піллар. – Єдина складність полягає в тому, що праве око трохи запухло, і я не можу дихати через ніс. Але в іншому все добре. Я видужаю і повернуся до улюбленої справи".

Раніше ми писали, що в США відбувся найтриваліший матч в історії бейсболу.