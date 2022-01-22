"Меры чересчур жесткие". Соседи подгорают от "антироссийских рекомендаций"

Россияне продолжают раздувать скандал вокруг запрета украинским спортсменам фотографироваться с россиянами во время Олимпиады-2022

В России уверены, что украинцы будут фотографироваться с россиянами на Олимпиаде / Фото: Коллаж: Сегодня

Как известно, Министерство спорта Украины дало рекомендацию нашим спортсменам давать интервью на украинском языке и не фотографироваться с представителями ОКР.

Этот совет вызвал истерику в России. Они считают, что не заслужили такого игнора со стороны украинских спортсменов.

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Российская трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что такие меры слишком жесткие по отношению к россиянам.

"Спортсмены сами решат, с кем фотографироваться, а с кем нет. Я полагаю, что украинцы однозначно будут фотографироваться рядом с нашими спортсменами. Однозначно. Конечно, такие меры – чересчур. Украинские спортсмены не будут соблюдать эти рекомендации. Им все равно. Мы их уважаем, а они нас", – сказала Резцова в интервью Спорт-Экспрессу.

Ранее легенда российского биатлона Анфиса Резцова призналась в употреблении допинга. Знаменитая спортсменка рассказывала, как в 1990-х российских спортсменов вовсю кололи запрещенными препаратами.

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Добавим, что в Украине отказались подтверждать слухи о "антироссийских рекомендациях". В Федерации биатлона ответили, что впервые об этом слышат (хотя, по нашим данным, такой разговор действительно был).

"Первый раз о таком слышим, подобных рекомендаций федерация не получала. Если бы они были, то о них было бы известно, но мы, как уже было сказано, о таком слышим впервые. В федерацию такие рекомендации не приходили", – заявил представитель федерации на запрос ТАСС.

Почему в Украине могли ввести "антироссийские рекомендации"

Главная задача возможных запретов – избежать скандала, а они сопровождают Украину на каждой Олимпиаде.

Самый свежий скандал произошел на Олимпиаде-2020 после обнимашек Ярославы Магучих с Марией Ласицкене, доверенным лицом Владимира Путина.

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