Как страусы: реакция на войну украинских спортсменов с российским паспортом

Большинство наших бывших соотечественников решили отмалчиваться, лишь одна Татьяна Волосожар осудила войну. А вот крымчанин Сергей Карякин поддерживает Путина

Волосожар и Карякин по-разному смотрят на события в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в Украине заставляет избавляться от полутонов. Здесь либо ты на стороне зла, либо на стороне добра.

Давайте посмотрим на чьей стороне бывшие украинские спортсмены, которые в разное время приняли российское гражданство.

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Мы помониторили их соцсети. Если кому-то не хватило мужества осудить развязанную Путиным войну, значит – он ее поддержал.

Александр Бондарь (прыжки в воду)

Луганский прыгун в воду Александр Бондарь перебрался в Москву после женитьбы. Сменил гражданство и выиграл бронзу Олимпиады-2020 в составе сборной России.

Никаких антивоенных высказываний в соцсетях Александра не было. Хотя в Instgaram можно найти его фото в форме полиции России.

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Глеб Бакши (бокс)

Боксер родился и живет в Симферополе. В 2019 году он стал чемпионом мира, а в Токио-2020 завоевал бронзу под флагом России.

Войну в Украине публично не осудил.

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Алексей Олейник (ММА)

Боец смешанных единоборств перекрасился в цвета врагов после 2014 года. Харьковчанин поддержал сепаратистов и диктатора Путина.

Теперь он молчит в соцсетях, а значит поддерживает уничтожение орками родного города.

Екатерина Лагно (шахматы)

После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе львовянка Екатерина Лагно показала свое истинное лицо и уехала Москву.

Она также не осудила полномасштабное вторжение российских войск в Украину.

Татьяна Волосожар (фигурное катание)

Четырехкратная чемпиона Украины в 2010 году сменила гражданство. В Сочи-2014 стала двукратной олимпийской чемпионкой.

Она единственная, кто не побоялся поддержать Украину.

"Я уверена, что ни один человек в здравом уме не думает, что война – это хорошо. И все люди вокруг меня, независимо от гражданства, в ужасе от происходящего. Мы все сейчас заложники обстоятельств. И просто ждем и молимся, чтобы все как можно скорее закончилось. Пожалуйста, берегите друг друга, не ссорьтесь, поддерживайте друг друга, всем сейчас не просто. В этой ситуации только одна правда: мир – хорошо, война – плохо", – написала Татьяна в Instagram.

Сергей Карякин (шахматы)

Крымчанин Сергей Карякин сформировался, как шахматист в Украине. Но потом погнался за длинным рублем в Москву. Большой фанат Путина и в первый же день войны написал ему хвалебное письмо.

"Выражаю вам, нашему главнокомандующему, полную поддержку в защите интересов России, нашего многонационального российского народа, устранении угроз и установлении мира!

Желаю скорейшего выполнения всех поставленных перед нашей доблестной армией задач", – написал Карякин Путину.

Николай Куксенков (спортивная гимнастика)

Киевлянин Куксенков сменил гражданство после Олимпиаде-2012, где он в составе сборной Украины занял четвертое место в спортивной гимнастике.

Взятая 15 марта 2016 года у Куксенкова допинг-проба дала положительный результат на запрещенный препарат мельдоний. Тем не менее, он был допущен на игры в Рио-де-Жанейро и стал серебряным призером в командном первенстве.

Последние его посты в соцсетях из Казани. О том, что сделали российские войска под Киевом Куксенков боится рассказать миру.

Наталья Гончарова (волейбол)

Спортсменка родилась во Львовской области. В составе сборной Украины в 2005 году стала чемпионкой Европы среди юниоров.

В 2010 году она сменила гражданство и с тех пор выступает за сборную России, с которой выиграла ЧМ-2010 и два чемпионата Европы – 2013, 2015.

Обстрелы и жертвы во Львове оставляют Гончарову равнодушной. Она молчит.

Максим Оберемко (парусный спорт)

В составе сборной Украины участвовал на пяти Олимпиадах. После аннексии Крыма Оберемко решил остаться на полуострове и принять российское гражданство.

Убийства мирных украинских граждан и детей армией, которая, в том числе, вторглась из Крыма, Оберемко не волнуют.