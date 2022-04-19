Як страуси: реакція на війну українських спортсменів із російським паспортом

Більшість наших колишніх співвітчизників вирішили відмовчуватись, лише одна Тетяна Волосожар засудила війну. А ось кримчанин Сергій Карякін підтримує Путіна

Волосожар і Карякін по-різному дивляться на події в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна в Україні змушує позбавлятися півтонів. Тут або ти на боці зла, або на стороні добра.

Давайте подивимося на чиєму боці колишні українські спортсмени, які у різний час прийняли російське громадянство

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Ми помоніторили їхні соцмережі. Якщо комусь не вистачило мужності засудити розв'язану Путіним війну, то він її підтримав.

Олександр Бондар (стрибки у воду)

Луганський стрибун у воду Олександр Бондар перебрався до Москви після весілля. Змінив громадянство та виграв бронзу Олімпіади-2020 у складі збірної Росії.

Жодних антивоєнних висловлювань у соцмережах Олександра не було. Хоча у Instgaram можна знайти його фото у формі поліції Росії.

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Гліб Бакші (бокс)

Боксер народився і живе у Сімферополі. У 2019 році він став чемпіоном світу, а Токіо-2020 завоював бронзу під прапором Росії.

Війну в Україні публічно не засудив.

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Олексій Олійник (ММА)

Боєць змішаних єдиноборств перефарбувався у кольори ворогів після 2014 року. Харків'янин підтримав сепаратистів та диктатора Путіна.

Тепер він мовчить у соцмережах, отже підтримує знищення орками рідного міста.

Катерина Лагно (шахи)

Після окупації Криму та початку війни на Донбасі львів'янка Катерина Лагно показала своє справжнє обличчя та поїхала до Москви.

Вона також не засудила повномасштабне вторгнення російських військ в Україну.

Тетяна Волосожар (фігурне катання)

Чотириразова чемпіона України у 2010 році змінила громадянство. У Сочі-2014 стала дворазовою олімпійською чемпіонкою.

Вона єдина, хто не побоявся підтримати Україну.

"Я впевнена, що жодна людина в не думає, що війна – це добре. І всі люди навколо мене, незалежно від громадянства, в жаху від того, що відбувається. Ми всі зараз заручники обставин. І просто чекаємо і молимося, щоб все як якнайшвидше закінчилося. Будь ласка, бережіть одне одного, не сваріться, підтримуйте одне одного, всім зараз не просто. У цій ситуації лише одна правда: мир – добре, війна – погано", – написала Тетяна в Instagram.

Сергій Карякін (шахи)

Кримчанин Сергій Карякін сформувався як шахіст в Україні. Але потім погнався за довгим рублем до Москви. Великий фанат Путіна і першого ж дня війни написав йому хвалебний лист.

"Висловлюю вам, нашому головнокомандувачу, повну підтримку у захисті інтересів Росії, нашого багатонаціонального російського народу, усунення загроз та встановлення миру!

Бажаю якнайшвидшого виконання всіх поставлених перед нашою доблесною армією завдань" , – написав Карякін Путіну.

Микола Куксенков (спортивна гімнастика)

Киянин Куксенков змінив громадянство після Олімпіади-2012, де він у складі збірної України посів четверте місце у спортивній гімнастиці.

Взята 15 березня 2016 року у Куксенкова допінг-проба дала позитивний результат на заборонений препарат мельдоній. Тим не менш, він був допущений на ігри в Ріо-де-Жанейро і став срібним призером у командній першості.

Останні його пости у соцмережах із Казані. Про те, що зробили російські війська під Києвом Куксенков боїться розповісти світові.

Наталія Гончарова (волейбол)

Спортсменка народилася у Львівській області. У складі збірної України у 2005 році стала чемпіонкою Європи серед юніорів.

У 2010 році вона змінила громадянство і виступає за збірну Росії, з якою виграла ЧС-2010 і два чемпіонати Європи – 2013, 2015.

Обстріли та жертви у Львові залишають Гончарову байдужою. Вона мовчить.

Максим Оберемко (вітрильний спорт)

У складі збірної України брав участь у п'яти Олімпіадах. Після анексії Криму Оберемко вирішив залишитися на півострові та прийняти російське громадянство.

Вбивства мирних українських громадян та дітей армією, яка, зокрема, вторглася з Криму, Оберемка не хвилюють.