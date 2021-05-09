Лучший день и самый тяжелый в жизни: украинская чемпионка стала мамой

Знаменитая украинская легкоатлетка, двукратная чемпионка Европейских игр Ольга Ляховая стала мамой. 29-летняя спортсменка поделилась радостной новостью в соцсетях.

"Определенно сегодня лучший день и самый тяжелый в моей жизни. Добро пожаловать, Николь. 52 см и 3750 г счастья", – написала Ольга в Instagram.

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Отметим, что после 5-месячного пребывания на вынужденно долгом сборе в Африке Ольга только в августе вернулась в Украину. До этого Ляховая даже задумывалась о гражданстве Кении. "Мне уже начинает казаться, что это и есть мой дом", – с иронией призналась спортсменка.

Также мы рассказывали, что застрявшая в Африке Ляховая приняла вызов кенийского "чемпиона". Они поспорили: забег на 100 метров и на кону – 5 долларов. Ольга победила. "Осталось только выжать из него эти 5 баксов", – шутила тогда украинка.