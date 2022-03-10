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Крупнейшие покер-румы мира прекращают работу в России из-за войны в Украине

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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10 марта, 21:41
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Компания PokerStars, а также украинский флагман PokerMatch покидают российский рынок в знак протеста против кровавой агрессии Путина
Россию покидают крупнейшие покер-румы мира
Россию покидают крупнейшие покер-румы мира

Война России против Украины дорого обходится жителям соседнего государства. Страна становится мировым изгоем из-за множества санкций и запретов.

Мир спорта также всячески избегает контактов с российским рынком. ФИФА и УЕФА выкинули сборную и клубы из футбола, не остался в стороне и бокс.

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Также к России применяют санкции и в покерном мире. Сразу же после вторжения армии Путина в Украину работу с российскими клиентами прекратил украинский покер-рум PokerMatch.

"Все игроки из России были отстранены от игры в покер-руме PokerMatch с 28 февраля 2022 года. PokerMatch приостановил свою работу на территории страны-агрессора, как и другие мировые компании и бренды, в том числе покер-румы. Это продолжится до тех пор, пока в Украине происходят боевые действия, которые инициировала Россия".

Его примеру последовал и мировой лидер индустрии. Стало известно, что в РФ теперь не доступен 888poker, а также один из крупнейших румов мира PokerStars.

Эту информацию подтвердил покер-про и представитель компании Бен Ролле. Российские игроки уже не видят турниры в лобби и не могу в них зарегистрироваться.

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Также пользователи из РФ рассказывают, что невозможно вывести деньги со своего счета. В самом PokerStars так прокомментировали данное решение:

"Мы полностью приостанавливаем работу PokerStars Sochi. Гарантируем, что в соответствии с нашими стандартами защиты клиентов и нормативными обязательствами, ваши средства в безопасности.

Они хранятся на отдельных счетах и никогда не используются для операционных трат. Ваши средства будут возвращены, когда ситуация изменится".

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легенды спорта

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
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Знаменитый теннисист вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева. "Путин, мы будем танцевать на твоей могиле!" - Стаховский.
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