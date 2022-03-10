Найбільші покер-руми світу припиняють роботу в Росії через війну в Україні

Компанія PokerStars, а також український флагман PokerMatch залишають російський ринок на знак протесту проти кривавої агресії Путіна

Росію залишають найбільші покер-руми світу

Війна Росії проти України дорого коштує мешканцям сусідньої держави. Країна стає світовим ізгоєм через безліч санкцій та заборон.

Світ спорту також всіляко уникає контактів із російським ринком. ФІФА та УЄФА викинули збірну та клуби з футболу, не залишився осторонь і бокс.

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Також до Росії застосовують санкції і у світі покеру. Відразу після вторгнення армії Путіна в Україну роботу з російськими клієнтами припинив український покер-рум PokerMatch.

"Всі гравці з Росії були відсторонені від гри в покер-румі PokerMatch з 28 лютого 2022 року. PokerMatch призупинив свою роботу на території країни-агресора, як і інші світові компанії та бренди, у тому числі покер-руми. Це продовжиться доти. , поки що в Україні відбуваються бойові дії, які ініціювала Росія".

Його приклад наслідував і світовий лідер промисловості. Стало відомо, що у РФ тепер недоступний 888poker, а також один із найбільших румів світу PokerStars.

Цю інформацію підтвердив покер-про та представник компанії Бен Ролле. Російські гравці вже не бачать турніри у лобі та не можу в них зареєструватися.

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Також користувачі з РФ розповідають, що неможливо вивести гроші зі свого рахунку. У самому PokerStars так прокоментували це рішення: