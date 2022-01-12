Ковид подхватила в Эстонии. Юная украинская спортсменка пропустит чемпионат Европы

Впервые в истории европейских первенств Украина не будет представлена в женском одиночном катании. COVID-19 у Марии Андрейчук

Мария Андрейчук. Фото skateukraine.org

17-летняя украинская фигуристка Мария Андрейчук не выступит на чемпионате Европы в Таллине из-за положительного результата теста на COVID-19.

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Об этом сайту Федерации фигурного катания Украины сообщил руководитель нашей делегации на ЧЕ-2022 Даниль Амирханов.

"Согласно правилам, участники чемпионата ежедневно сдают тесты на ковид. Результат Марии оказался положительным, и она была исключена из списка участников", – объяснил Амирханов.

Напомним, Мария Андрейчук за несколько дней до чемпионата Европы заменила Анастасию Шаботову, которая не смогла принять участие в соревнованиях по состоянию здоровья.

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Ранее мы писали, что на Олимпиаде-2022 впервые выступит небинарный человек. Им стал американский фигурист Тимоти Ледак.