Нескучный гороскоп на 27 мая: Стрельца спасет парашют, а Скорпион собрал на тачку

Астрологический и спортивный прогноз на четверг, 27 мая, для всех знаков зодиака. Сегодня многих захлестнут эмоции – захочется приключений, любви, помириться с родственниками

Маунтинбайк на рассвете / Фото: Reuters

Сегодня Украину накроют грозы, но даже погода не помешает судьбоносной встрече многих знаков. Четверг будет наполнен эмоциями, которые одних подстегнут к победам, а других могут потянуть на дно. Поэтому держите себя в руках и в форме.

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Непростой денек – скажем прямо. Конечно, не такой, как у тренера МЮ, который проиграл финал Лиги Европы. Однако вас ждет конфликт между головой и сердцем. И прежде чем прыгнуть в неизвестность, подумайте дважды, ведь поспешное решение может перечеркнуть работу многих месяцев. Вечер лучше проведите с семьей, погоняйте на велосипеде.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

На первый план выйдут ваши принципы. И любой оппонент, который попробует доказать обратное, нарвется на приличную взбучку. Но не стоит понапрасну махать кулаками. Будьте терпимее, иначе можете оттолкнуть важных для карьеры людей. И вместо чемпионского боя получите бесперспективный мешок. Лучше попробуйте найти гармонию в айкидо.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Работа, контракты, рекорды – все уйдет в тень. Вам захочется провести день с семье и даже немножко оторваться от реальности, как основателям футбольной Суперлиги, которые надеялись на лояльность УЕФА. Чудесное время для посиделок с друзьями и романтики с любимыми. Прогулка под парусом или на лошадях просто-таки напрашивается.

РАК. 22 июня — 22 июля

Почувствуйте себя тренером, которому по гроб жизни нужно выиграть именно этот матч. Вы должны говорить с людьми четко, твердо и понятно, иначе может произойти недопонимание и конфликт. Есть риск поддаться эмоциям и принять поспешное решение, о котором потом пожалеете. Как Тоттенхэм о приглашении Моуринью. Лучше сходите в бассейн.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Придерживайтесь тайминга в работе, как хороший шахматист, и ваши усилия оценят по достоинству. Вы сможете хорошо зарабатывать. Даже больше – вас уже заметили и готовы позвать в серьезную лигу. Высокопоставленные чиновники могут продвинуть по службе, и вы это заслужили. Но держите себя в форме – силовая тренировка пойдет вам на пользу.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Никаких партнерских проектов. Сегодня вы решаете исход сражений в одиночку и не делитесь славой. Предоставленный себе, вы не достижимы для других в деловой сфере, как Усейн Болт на беговой дорожке. Но сумеете заручиться поддержкой людей и даже объединить их под своим началом. И еще найдете силы на долгую пробежку на природе.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

День пройдет без ожесточенных споров, дуэлей и звона клинков. Вам сегодня не хочется критиковать, даже если не очень довольны составом Украины на Евро или следующим соперником Ломаченко. Вы будете соглашаться с собеседниками и удивляться окружающему миру. И эта гибкость позволит не наломать дров. А пилатес станет логичным окончанием дня.

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СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Вам захочется быть щедрым и даже немного транжирой. Возможно, вы подумывали об этом давно, но в четверг наконец-то сможете купить крутую машину, как в автопарке у Месси, или роскошный дом. Особенно, если вы, как Унаи Эмери, только что выиграли Лигу Европы в 4-й раз и получите завидные призовые. Хватит экономить! Позвольте себе гольф.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Вас будет раздражать рутина, как перфекциониста Надаля криво сложенное полотенце. Но сегодня вряд ли можно рассчитывать на приключения. Так что если хотите адреналина, парапланеризм ждет вас. Ну, или на худой конец рафтинг или аквабайк.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Вы, конечно, не Майк Тайсон, которого обвиняли в домашнем насилии из-за буйного нрава, но отношения с родственниками успели подпортить. И сегодня самое время, чтобы предложить компенсацию за нанесенный ущерб. Но смотрите, не нарвитесь на еще один конфликт. И поиграйте в командные игры, это может помочь наладить отношения.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Оставьте дома старые спортивки и приготовьте новую форму – сегодня вы можете влюбиться! Романтика витает в воздухе, поэтому даже если ваша личная жизнь уже устроена, воздержитесь от кровавых поединков ММА и проведите вечер со своими любимыми, покатайтесь на лодке. А можете удариться в ностальгию по прошлым победам и достать фотоальбомы.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Вы чувствуете себя хорошо, когда все вокруг меняется, и не хотите задерживаться надолго в одной команде. Но если до трансфера еще далеко, постараетесь отвлечься от повседневных дел и как следует отдохнуть и развлечься. Хотя, возможно, все-таки предстоит принять важные решения. А потом уж – квесты, полосы препятствий, зорбинг или мотокросс.

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