Ненудний гороскоп на 27 травня: Стрільця врятує парашут, а Скорпіон зібрав на тачку

Астрологічний і спортивний прогноз на четвер, 27 травня, для всіх знаків зодіаку. Сьогодні багатьох захлеснуть емоції – захочеться пригод, любові, навіть помиритися з родичами

Маунтінбайк на світанку / Фото: Reuters

Сьогодні Україну накриють грози, але навіть погода не завадить доленосній зустрічі багатьох знаків. Четвер буде наповнений емоціями, які одних підстьобнуть до перемог, а інших можуть потягнути на дно. Тому тримайте себе в руках і в формі.

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Непростий день – скажімо прямо. Звичайно, не такий, як у тренера МЮ, який програв фінал Ліги Європи. Однак на вас чекає конфлікт між головою і серцем. І перш, ніж стрибнути в невідомість, подумайте двічі, адже поспішне рішення може перекреслити роботу багатьох місяців. Вечір краще проведіть з сім'єю, поганяйте на велосипеді.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

На перший план вийдуть ваші принципи. І будь-який опонент, який спробує довести зворотне, отримає пристойного прочухана. Але не варто даремно махати кулаками. Будьте терпимішим, інакше можете відштовхнути важливих для кар'єри людей. І замість чемпіонського бою отримаєте безперспективного мішка. Краще спробуйте знайти гармонію в айкідо.

БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

Робота, контракти, рекорди – все піде в тінь. Вам захочеться провести день з сім'єю і навіть трошки відірватися від реальності, як засновникам футбольної Суперліги, які сподівалися на лояльність УЄФА. Чудовий час для посиденьок з друзями і романтики з коханими. Прогулянка під вітрилом або на конях просто-таки напрошується.

РАК. 22 червня – 22 липня

Відчуйте себе тренером, якому життєво необхідно виграти саме цей матч. Ви повинні говорити з людьми чітко, твердо і зрозуміло, інакше може статися нерозуміння і конфлікт. Є ризик піддатися емоціям і прийняти поспішне рішення, про яке потім пошкодуєте. Як Тоттенгем про запрошення Моурінью. Краще сходіть в басейн.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Дотримуйтеся таймінгу в роботі, як хороший шахіст, і ваші зусилля гідно оцінять. Ви зможете добре заробляти. Навіть більше – вас вже помітили і готові покликати в серйозну лігу. Високопоставлені чиновники можуть просунути по службі, і ви це заслужили. Але тримайте себе в формі – силове тренування піде вам на користь.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Жодних партнерських проєктів. Сьогодні ви вирішуєте результат битв самотужки і не ділитесь славою. Наданий собі, ви не досяжні для інших в діловій сфері, як Усейн Болт на біговій доріжці. Однак зумієте заручитися підтримкою людей і навіть об'єднати їх під своїм началом. І ще знайдете сили на довгу пробіжку на природі.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

День пройде без запеклих суперечок, дуелей і дзвону мечів. Вам сьогодні не хочеться критикувати, навіть якщо не дуже задоволені складом України на Євро або наступним суперником Ломаченка. Ви будете погоджуватися з співрозмовниками і дивуватися навколишньому світу. І ця гнучкість дозволить не наламати дров. А пілатес стане логічним завершенням дня.

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СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Вам захочеться бути щедрим і навіть трохи марнотратом. Можливо, ви думали про це давно, але в четвер нарешті зможете купити круту машину, як в автопарку у Мессі, або розкішний будинок. Особливо, якщо ви, як Унаї Емері, щойно виграли Лігу Європи в 4-й раз і отримаєте завидні призові. Досить економити! Дозвольте собі гольф.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Вас дратуватиме рутина, як перфекціоніста Надаля криво складений рушник. Але сьогодні навряд чи можна розраховувати на пригоди. Тому якщо хочете адреналіну, парапланеризм чекає на вас. Ну, або в найгіршому разі рафтинг чи аквабайк.

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Ви, звичайно, не Майк Тайсон, якого звинувачували в домашньому насильстві через буйну вдачу, але відносини з родичами встигли зіпсувати. І сьогодні саме час, щоб запропонувати компенсацію за завдані збитки. Але дивіться, не нарвіться на ще один конфлікт. І пограйте в командні ігри, це може допомогти налагодити стосунки.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Залиште вдома старі спортивки і приготуйте нову форму – сьогодні ви можете закохатися! Романтика витає у повітрі, тому навіть якщо ваше особисте життя вже влаштоване, утримайтеся від кривавих поєдинків ММА і проведіть спокійний вечір зі своїми коханим, катайтеся на човні. А можете, відчувши ностальгію за минулими перемогами, дістати фотоальбоми.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Ви почуваєтеся добре, коли все навколо змінюється, і не хочете затримуватися надовго в одній команді. Але якщо до трансферу ще далеко, спробуєте відволіктися від повсякденних справ і як слід відпочити і розважитися. Хоча, можливо, все-таки мають бути ухвалені важливі рішення. А потім вже – квести, смуги перешкод, зорбінг або мотокрос.

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