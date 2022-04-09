Это шедевр! Украинская спортсменка сделала патриотичесное тату

Недавно Владимир Кличко принял участие в крутой патриотической фотосессии.
А вот Елена Колесниченко сделала себе патриотическую татуировку. Бронзовая призерка Юношеских Олимпийский игр в беге на 400 метров с барьерами показала новое тату в Instagram.
Теперь на спине спортсменки красуется тризуб в желто-синем сердце.
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"Остаюсь с Украиной. Сердцем, умом, душой, телом", – подписала снимок с тату Колесниченко.
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Напомним, что украинку Ярославу Магучих признали лучшей легкоатлеткой Европы в прошлом месяце. В марте, младший сержант Вооруженных сил Украины Ярослава Магучих показала лучший результат в прыжках в высоту на чемпионате мира-2022 по легкой атлетике в помещении.