Еще шестерых российских спортсменов дисквалифицировали за допинг

Очередное наказание пришло в российский спорт от международных функционеров. За нарушение антидопинговых правил, то есть, употребление запрещенных веществ, наказали шестерых тяжелоатлетов. Кстати, недавно ВАДА рассказало о "борьбе" России с допингом.

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О дисквалификации россиян сообщил сайт Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Чиновники различных федераций продолжают изучать данные, в свое время сокрытые Московской антидопинговой лаборатории. В итоге IWF выписала различные сроки еще нескольким спортсменам. Бронзовый призер Олимпиады-2012 года Руслан Албегов, чемпионка мира-2013 Тима Туриева, призеры чемпионатов Европы Егор Климонов и Юлия Коновалова дисквалифицированы на четыре года с конца 2017-го.

Еще больше, шесть лет, дали двукратному призеру чемпионатов Европы Максиму Шейко. А двукратного серебряного призера чемпионатов мира Дмитрия Лапикова отстранили на восемь лет! Причем, для него это уже второе наказание за допинг: ранее у нарушителя забирали бронзовую медаль Олимпиады-2008.

Недавно одного из самых влиятельных людей в спорте осудили за помощь России в сокрытии допинга.

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Смотрите сюжет о допинговом скандале в российском футболе:

Все подробности в спецтеме Россия наказана за допинг

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