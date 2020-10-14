Четырехкратного чемпиона мира отстранили от спорта за супружескую измену

Четырехкратного чемпиона мира по плаванию японца Дайю Сето дисквалифицировали до конца года. Такое решение приняла Федерации плавания Японии на внеочередном заседании после того, как спортсмена поймали на супружеской измене в сентябре. Также от японца отказались крупные спонсоры, а в национальной команде по плаванию его лишили капитанской повязки.

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Тем не менее Сето сохранил за собой место в сборной на Олимпиду-2020 в Токио, которая пройдет следующим летом, сообщает Reuters.

Японский пловец является действующим чемпионом мира на дистанциях 200 и 400 метров комплексом, а также бронзовым призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

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