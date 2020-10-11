Клочкова боялась свалиться с доски и за свои скрипящие колени: чем занимается чемпионка

Самая титулованная спортсменка Украины Яна Клочкова нашла для себя новый водный вид спорта. Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию теперь увлечена катанием на доске – Supboard. Хотя сначала очень боялась свалиться в воду.

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"В полном восторге от Supboard. Крутые ощущения: от страха свалиться с доски и за свои скрипящие колени, до полного умиротворения и релакса. SUP-серфинг – это классная возможность на один день выбраться из городской суеты. Ты как будто попадаешь в иную реальность. Есть только ты, доска, весло и водяная гладь. Помимо впечатлений получаешь яркие воспоминания, подкачанные мышцы, шоколадный загар. В общем советую всем, в том числе и с детками", – написала в Instagram 38-летняя Яна, которая находится в прекрасной форме.

Яна Клочкова / Фото: Instagram

Ранее мы сообщали об ограбление Яны Клочковой. Среди похищенного – ноутбук, часы, украшения и другие вещи на общую сумму около 350 000 гривен.

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