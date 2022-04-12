Чемпионка Токио-2020 будет восстанавливать университет Каразина

Марина Литовченко пожертвует своим паралимпийским золотом, чтобы собрать деньги для Харьковского национального университета

Марина Литовченко торгует золото Токио-2020 для восстановления ХНУ им. Каразина / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Аукцион добра и помощи устраивает паралимпийская чемпионка Токио-2020 по настольному теннису Марина Литовченко. Украинская спортсменка взяла пример со своего коллеги по паралимпийской сборной Сергея Емельянова, и также выставляет на торги свою золотую медаль.

Марина Литовченко на пьедестале Токио-2020 / Фото: Getty Images

Реклама

Реклама

Цель аукциона – сбор средств для Харьковского национального университета имена Каразина, который пострадал от обстрелов российских оккупантов. А также Марина Литовченко планирует помочь преподавателям учебного заведения в тяжелый военный период.

Марина Литовченко выиграла золото Токио-2020 / Фото: Getty Images

Марина Литовченко на пути к золоту Паралимпийских игр дважды обыграла россиянок – в полуфинале и финале, чем украинка очень гордится. Поэтому это очень символичный жест доброй воли от чемпионки.

Реклама

"Я решила продать самую дорогую из своих наград – золотую Паралимпийскую медаль из Токио 2020, чтобы университет жил и полноценно работал. Сегодня моя страна демонстрирует несгибаемый дух и жажду столь необходимой победы. Каждый день мой город Харьков и Университет героически держится. Давайте поможем вместе ему выстоять! Все желающие могут писать в комментариях под постом или в личных сообщениях готовность участвовать в этом аукционе. Он продлится до 30 апреля. Стартовая цена медали – 10000$", – написала Марина Литовченко в Facebook.

В то время, когда паралимпийские чемпионы помогают своей стране отдавая самое ценное в жизни, легенды украинского биатлона устроили настоящую войну в преддверии выборов президента федерации.