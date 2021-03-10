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"39,5 – восемь дней!" Затяжной COVID у звездной спортивной пары из Украины

10 марта, 13:28

Олег Люлька Олег Люлька

Титулованные легкоатлеты Алексей и Анна Касьяновы не на шутку испугались

Одна из самых звездных спортивных пар Украины заразилась коронавирусом. Слегли чемпионка мира-2013 в семиборье Анна Касьянова и ее муж Алексей – серебряный призер чемпионата Европы-2012 в десятиборье.

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Как сообщила Анна, болезнь протекает с серьезными осложнениями, но худшее, похоже, уже позади.

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"Восемь дней температура 39.5! Сказать "было страшно" – ничего не сказать. Сегодня девятый день и первое облегчение... Понятно, что еще многое впереди, но уже "живем", – отметила в Instagram Анна Касьянова, добавив к посту хештег #наснепронесло

Анна и Алексей Касьяновы
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Анна и Алексей Касьяновы

Ранее мы писали, что четыре наши спортсменки не смогли вовремя вернуться с чемпионата Европы по легкой атлетике, который на минувших выходных состоялся в Польше.

У троих наших спортсменок обнаружили коронавирус, из-за этого им ограничили передвижение по Польше. Положительный тест на вирус получили Анна Рыжикова, Алина Логвиненко и Екатерина Климюк, которые бежали эстафету 4х400 м. Кроме того, поскольку спринтер Виктория Ратникова жила в отеле в одной комнате с Климюк, ее тоже отправили на самоизоляцию. Украинок закрыли в гостинице, где они должны пробыть десять дней.

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легкая атлетика температура Алексей Касьянов Анна Касьянова COVID-19

Источник: Сегодня|Спорт

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