"Защитники" нашлись: армия агрессора поддержала Валиеву роликом, после которого она провалилась

Поддержка Минобороны России не помогла допинг-грешнице Камиле Валиевой избежать фиаско на Олимпиаде, после которого от нее отвернулись на родине

Валиеву в России напичкали допингом, а теперь якобы защищают / Фото: Reuters, YouTube

Украинский политолог Тарас Березовец высмеял ролик, который выпустили в России в защиту своей допинг-грешницы Камилы Валиевой.

"Уровень шизофрении России в одном ролике. Русские военные защищают от "темных сил" фигуристку, пойманную на допинге", – написал Березовец у себя в Telegram.

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По сюжету ролика, на маленькую фигуристку прямо на льду нападают злые силы, похожие на дементоров из вселенной "Гарри Поттера". Вдруг рядом появляются кадеты Ставропольского училища, окружают ее и дают отпор недоброжелателям. Тогда юная спортсменка снова уверенно становится на лед.

Как сказали в Федерации фигурного катания Ставрополья, ролик оперативно сняли по заказу Минобороны РФ: "Девочка в нем символизирует Камилу Валиеву, а ее защитники – Россию".

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Впрочем, ролик-шизофрения Камиле не помог. Завалив произвольную программу, Валиева осталась за бортом призеров женского одиночного фигурного катания – стала лишь четвертой.

Валиева выступила, а теперь ждет дисквалификацию за допинг / Фото: Коллаж: Сегодня

При этом после провала окружение Валиевой отнеслось к ней как к отработанному материалу – к такому выводу пришел глава МОК Томас Бах.

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"После выступления Валиевой я видел, как сопровождающие встречали ее с холодом. У меня даже мурашки по коже пошли, холодно было на это смотреть. Вместо того, чтобы приободрить ее, ее встретили атмосферой холода. Если посмотреть на то, как люди в ее окружении проявляли себя в жестах, это были жесты отречения, неприятия. Думал об этом весь вечер. Неужели можно быть настолько холодным к своему спортсмену?" – заявил босс мирового спорта Томас Бах на пресс-конференции.

Слезы Валиевой не трогают ее окружение / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву к личным соревнованиям в Пекине, несмотря на ее положительный допинг-тест. Она погорела на триметазидине.

Тем не менее РОК еще могут лишить золота, ранее с помощью Валиевой добытого в командном турнире фигуристов.

При этом Валиевой грозит двухлетняя дисквалификация.

А ее окружению, накачавшему спортсменку запрещенными веществами, светит тюрьма по "закону Родченкова".