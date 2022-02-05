Все медалисты второго дня Олимпиады в Пекине

Сразу два "золота" в субботу ушло Норвегии, по одному досталось хозяину Игр Китаю, а также Словении, Нидерландам и Швеции. Украина пока лишь с 13-м местом в биатлоне.
ВСЕ МЕДАЛИСТЫ 5 ФЕВРАЛЯ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Женщины, скиатлон 7,5 км + 7,5 км
- 1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 44.13,7
- 2. Наталья Непряева (РОК) +30,2
- 3. Тереза Штадлобер (Австрия) +30,5
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Женщины. 3000 м
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- 1. Ирена Схаутен (Нидерланды) — 3.56,93
- 2. Франческа Лоллобриджида (Италия) +1,13
- 3. Изабелла Вайдеманн (Канада) +1,71
БИАТЛОН
Смешанная эстафета 4х6 км
- 1. Норвегия (Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) – 01:06.45,6
- 2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон-Майе) +0,9
- 3. РОК (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) +01,5
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
Женщины, индивидуальное первенство, обычный трамплин
- 1. Урса Богатай (Словения) – 239.0
- 2. Катарина Альтхаус (Германия) – 236.8
- 3. Ника Крижнар (Словения) – 232.0
ФРИСТАЙЛ
Мужчины, могул
- 1. Вальтер Валлберг (Швеция) – 83,23
- 2. Майкл Кингсбери (Канада) – 82,18
- 3. Икума Хорисима (Япония) – 81,48
ШОРТ-ТРЕК
Смешанная командная эстафета
- 1. Китай (Цюй Чуньюй, Фань Кэсинь, У Дацзин, Жэнь Цзы Вэй) – 2.37,34
- 2. Италия (Арианна Фонтана, Мартина Вальчепина, Пьетро Сигел, Андреа Кассинелли) – 2.37,36
- 3. Венгрия (Петра Ясапати, София Коня, Лю Шаоан, Шандор Лю Шаолинь) – 2.39,19
Напомним, Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Всего разыграют 109 комплектов медалей.