Все медалисты Олимпиады в Пекине 12 февраля

В субботу, 12 февраля, разыграли еще шесть комплектов медалей Игр-2022 в Пекине – в сноуборде, лыжных гонках, конькобежном спорте, биатлоне, прыжках с трамплина и скелетоне