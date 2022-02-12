Все медалисты Олимпиады в Пекине 12 февраля

Наиболее удачной суббота на Олимпиаде-2022 стала для Норвегии, выигравшей сразу два золота. Украина довольствовалась 13-м местом Пидручного в биатлонном спринте.
Сноуборд
Борд-кросс, смешанные команды
- 1. США
- 2. Италия-1
- 3. Канада-1
Лыжные гонки
Эстафета, женщины
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- 1. ОКР
- 2. Германия
- 3. Швеция
Конькобежный спорт
500 м, мужчины
- 1. Гао Тинъюй (Китай)
- 2. Чха Мин Гю (Южная Корея)
- 3. Ватару Морисиге (Япония)
Биатлон
Спринт, мужчины
- 1. Йоханнес Бе (Норвегия)
- 2. Кентен Фийон-Майе (Франция)
- 3. Тарьей Бе (Норвегия)
Прыжки с трамплина
Большой трамплин, мужчины
- 1. Мариус Линдвик (Норвегия)
- 2. Рею Кобаяси (Япония)
- 3. Карл Гайгер (Германия)
Скелетон
Женщины
- 1. Ханна Найзе (Германия)
- 2. Жаклин Нарракот (Австралия)
- 3. Кимберли Бос (Нидерланды)
Напомним, Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.