Лучшая гонка в сезоне! Два украинца впервые попали в ТОП-15

В субботу, 12 февраля, на биатлонном стадионе в китайском Чжанцзякоу прошла мужская спринтерская гонка на 10 км.

Украинские спортсмены выступили в гонке в самом боевом составе: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный в отличном темпе прошел первую часть дистанции, закрыв все мишени. Украинец уступал в скорости только фавориту гонки Йоханнесу Бе.

Pidruchnyi was fast, but Johannes Thinges Boe even more! What a first loop #Biathlon | #Olympics | #Beijing2022pic.twitter.com/15r4WoTAae