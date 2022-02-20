Спина пополам: лыжник-модель едва не остался инвалидом в Пекине

Британский фристайлист Гас Кенуорти напугал своих фанатов во время выступления на Олимпиаде-2020. Спортсмен неудачно приземлился, но чудом избежал серьезной травмы

Гас Кенуорти едва не сломал себе спину / Фото: REUTERS

В финале соревнований по хафпайпу Кенуорти неудачно приземлился и ударился спиной о ребро специальной конструкции.

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От удара спина лыжного акробата согнулась пополам, а с ноги слетела лыжа. К Гасу сразу же бросился стюард, но спортсмен смог сам подняться на ноги, а затем умудрился завершить заезд и занять итоговое 8-е место.

"Это был не тот заезд, который я хотел совершить. Я хотел показать лучший результат, но после такого падения я счастлив, что могу идти и завершить соревнование невредимым", – признался спортсмен.

Кто такой Гас Кенуорти

Гас Кенуорти является серебряным призером Сочи-2014 и серебряным призером чемпионата мира 2017 года в Слоупстайле. Перед началом Игр в Пекине объявил о завершении карьеры после Олимпиады-2022.

До 2019 года выступал за сборную США, после чего сменил спортивное гражданство и стал представлять Великобританию в честь матери, которая родилась в Ливерпуле.

Гас является открытым геем. Он совершил каминг-аут 23 октября 2015 после того, как занял первую строчку рейтинга атлетов Американской ассоциации лыж и сноуборда.

Кенуорти совмещает спортивную карьеру с модельным бизнесом, а еще снимался в сериале "Американская история ужасов".

Напомним, несколько дней назад американская горнолыжница Нина О'Брайэн травмировалась во время соревнований по гигантскому слалому на Олимпиаде-2022 – ее нога вывернулась в другую сторону.