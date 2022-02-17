Позор страны: еще одна украинка попалась на допинге в Пекине

Украинская бобслеистка Лидия Гунько попалась на употреблении запрещенных препаратов на Олимпийских играх в Пекине. Это второй случай за два дня

Лидия Гунько / Фото: Instagram

Образец был собран 14 февраля, а сегодня стало известно о положительном результате теста.

В ее организме были найдены два запрещенных препарата: дегидрохлорметилтестостерон метаболит и дезоксиметилтестостерон, сообщает ita.sport.

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Гунько была проинформирована о положительном результате теста и отстранена до разрешения вопроса в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Антидопинговыми правилами МОК.

Лидия Гунько и ее боб / Фото: Коллаж: Сегодня

На Олимпиаде-2022 Гунько выступала в соревнованиях по монобобу и заняла 20-е место. Лидия стала первой бобслеисткой из Украины в истории Олимпийских игр.

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Ранее Лидия Гунько высказала свою позицию в отношениях с российскими спортсменами. По мнению украинской бобслеистки, пока идет агрессия со стороны РФ в отношении Украины, ни о какой дружбе не может быть и речи.

Напомним, что вчера стало известно о положительной пробе у лыжницы Валентины Каминской. В ее пробе нашли сразу три запрещенных препарата.