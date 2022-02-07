Олимпиада-2022: расписание всех финалов 8 февраля

Во вторник на зимних Играх в Пекине будут разыграны десять комплектов олимпийских наград

Зимняя Олимпиада-2022 / Фото: Reuters

Олимпийские игры в Пекине набирают обороты. Во вторник определятся чемпионы и призеры в биатлоне, фристайле, горнолыжном спорте, сноуборде, конькобежном спорте, лыжных гонках, керлинге и санном спорте.

Расписание медальных стартов 8 февраля

Реклама

ФРИСТАЙЛ

04:45. биг-эйр (женщины)

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

05:00. супер-гигант (мужчины)

СНОУБОРД

Реклама

09:50. параллельный гигантский слалом (женщины)

09:57. параллельный гигантский слалом (мужчины)

БИАТЛОН

10:30. Индивидуальная гонка (мужчины)

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

12:30. 1500 метров (мужчины)

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Реклама

12:30. спринт, свободный стиль (женщины)

12:55. спринт, свободный стиль (мужчины)

КЕРЛИНГ

14:05. дабл-микст

САННЫЙ СПОРТ

15:35. сани-одиночки (женщины)

Напомним, что в Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

Ранее наш корреспондент из Пекина поделился личным опытом – как попасть на запрещенный объект в Китае и выпить кофе. Из-за неразберихи волонтеров получилась экскурсия по столовой в олимпийской деревне – смотрите, что кушают и пьют будущие чемпионы.