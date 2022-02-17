На Олимпиаде перенесли гонку, где Украина ждет золото

Из-за непогоды биатлонные соревнования на Играх-2022 в Пекине завершатся на день раньше, чем планировалось

Джима и Пидручный выступят в один день / Фото: Reuters

Сегодня утром по пекинскому времени организаторы Олимпиады-2022 приняли решение перенести женский биатлонный масс-старт с субботы на пятницу из-за неблагоприятного прогноза погоды на выходные.

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

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В субботу прогнозируется резкое ухудшение ветровых условий, что вместе с холодной погодой ставило бы под угрозу возможность проведения гонки.

Поэтому женский масс-старт, как и мужской, состоится уже завтра, 18 февраля, и пройдет он непосредственно перед мужской гонкой.

Биатлон. Пятница, 18 февраля

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Женский масс-старт – 09:00 по киевскому времени

Мужской масс-старт – 11:00 по киевскому времени

В женском масс-старте Украину представит Юлия Джима, в мужском – Дмитрий Пидручный и Артем Прима.

Юлия Джима / Фото: REUTERS

Дмитрий Пидручный / Фото: REUTERS

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Артем Прима

Эти гонки – последняя надежда Украины на золото Олимпиады-2022. Накануне фристайлист Александр Абраменко принес нашей стране серебро.