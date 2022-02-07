Медальный зачет Олимпиады-2022 после 7 февраля

В медальном зачете зимних Олимпийских игр произошла смена лидера – на первое место вышла команда Швеции. Украина пока остается без наград

Ирен Вюст стала шестикратной олимпийской чемпионкой / Фото: Reuters

Сегодня, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине были разыграны девять комплектов наград. Благодаря золотой медали Сары Хектор в гигантском слаломе, Швеция вышла на первую строчку в медальном зачете.

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МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ОЛИМПИАДЫ

Напомним, что в Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.