Как поехать на Олимпиаду и не сойти с ума: пошаговая инструкция

Олимпиада в Китае, то еще приключение. Именно отсюда распространился коронавирус. И до сих пор держит в страхе всю планету.
Окей, уже не всю. Но Китай точно. Судите сами, на днях в Пекине сдали позитивные тесты на COVID-19 20 (двадцать) человек, так в некоторых районах столицы ввели локдаун. Смотрим на ситуацию в Украине – более 30 тысяч человек в сутки. И все спокойны.
Дабы иностранцы не завезли еще больше заразы, китайцы установили во время Игр просто невероятные ограничения. Так называемый замкнутый цикл.
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Всем участникам Игр запрещено покидать закрытую зону, общаться с местным населением, гулять Пекином, ходить в рестораны, пользоваться общественным транспортом и т.д.
Прилететь и улететь можно исключительно через Пекин. Нельзя использовать другой китайский город в качестве транзита.
Всего нескольким авиакомпаниям разрешены полеты в Китай. Естественно, что они тут же вступили в сговор и установили такие цены, что в доковидные времена по ним можно было бы в бизнес-классе путешествовать.
Каждый участник Игр (спортсмены, тренеры, журналисты) обязан:
- быть полностью вакцинированным от COVID-19;
- за две недели до вылета установить приложение My2022, где каждый день отмечать состояние своего здоровья;
- за 96 и 72 часа до вылета сдать два ПЦР-теста в лаборатории сертифицированной китайским посольством;
- после результатов второго теста заполнить декларацию здоровья и ждать зеленый qr-код – одобрение китайской стороны (инструкция ее заполнения занимает 36 страниц);
- после регистрации на рейс заполнить таможенную декларацию и ждать одобрения китайской стороны.
Важно – каждый должен указать номер места в самолете. А потом молиться, чтобы никто рядом не сдал позитивный тест. Иначе самоизоляция минимум до двух негативных тестов подряд.
На время Олимпиады каждому участнику будут делать каждый день ПЦР-тест. После первого позитивного – самоизоляция, если и повторный подтвердит болезнь – карантин в специальном отеле. Там кстати, уже пребывает тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра.
Все эти ограничения, запреты, требования – выматывают, как физически, так и психологически. Цена ошибки невероятно высока.
Вот такой непростой путь корреспондента "Сегодня" на зимние Олимпийские игры. Следите за эксклюзивными репортажами из Пекина на нашем сайте!
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