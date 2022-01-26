Искусственный снег на Олимпиаде-2022 нанесет вред спортсменам и экологии

До старта Олимпиады-2022 остается чуть более недели, а из Пекина доносятся все более тревожные новости. Это касается угроз, связанны с климатом

Ситуация в Пекине вызывает тревогу / Фото: REUTERS

К постоянным проблемам с загрязнением воздуха серьезные экологические последствия могут ждать Пекин после использования на олимпийских объектах искусственного снега.

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Как мы писали ранее, изменение климата ведет к тому, что к концу столетия только один город из 21 ранее принимавших Игры сможет гарантировать необходимые условия.

Уже сейчас многие города прибегают к использованию искусственного снега. В том де Сочи-2014 было использовано столько снегозаменителя, что можно было бы покрыть более 1000 футбольных полей.

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Чем это грозит экологии

Для создания нужного количества снега потребуется 222 миллиона литров воды. И это в Пекине, который страдает от дефицита воды.

Китай обещал компенсировать это использованием "зеленой" энергии, но производство искусственного снега может быть слишком энергоемким.

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А еще в сырье для создания снега часто добавляются химические или биологические добавки для повышения качества и замедления таяния, пишет BBC.

Химически обработанная вода может уменьшить биоразнообразие и нарушить растительность, а медленное таяние означает задержку роста растений под снежным покровом.

Какие риски для спортсменов

Спортсмены подвергаются большему риску, соревнуясь на искусственном снегу, поскольку он имеет тенденцию создавать более быстрое и твердое покрытие, которое может привести к серьезным травмам при падении.

Например, если трассу для сноубординга делают из искусственного снега, то стенки представляют из себя сплошной лед. Только представьте последствия, если спортсмен упадет во время исполнения сложных трюков.