Враг Путина заставил капитулировать противника в главном бою уикенда

В ночь на 15 мая в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Vegas 54, где в главном бою экс-чемпион мира в полутяжелом весе Ян Блахович противостоял Александру Ракичу.

В первом раунде Ракич нанес точный удар по Блаховичу, после которого у Яна появилось рассечение.

Во втором Блахович несколько раз приложился по голове австрийца. В свою очередь, Ракич сумел перевести экс-чемпиона на покрытие и доминировал в партере большую часть 5-минутки.

Развязка наступила в третьем раунде поединка. Ракич неудачно перенес вес на правую ногу и получил травму колена. Рефери пришлось остановить бой – победа Яна техническим нокаутом.

Rakic's knee gives out resulting in a victory for Blachowicz #UFCVegas54pic.twitter.com/7pt2dQa9Jn