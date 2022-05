Ворог Путіна змусив капітулювати супротивника у головному бою вікенду

У ніч на 15 травня у Лас-Вегасі відбувся турнір UFC Vegas 54, де у головному бою екс-чемпіон світу у напівважкій вазі Ян Блахович протистояв Александру Ракичу.

У першому раунді Ракич завдав точного удару по Блаховичу, після якого у Яна з'явилося розсічення.

У другому Блахович кілька разів приклався по голові австрійця. У свою чергу, Ракич зумів перевести екс-чемпіона на покриття та домінував у партері більшу частину 5-хвилинки.

Розв'язка настала у третьому раунді поєдинку. Ракич невдало переніс вагу на праву ногу та отримав травму коліна. Рефері довелося зупинити бій – перемога Яна технічним нокаутом.

Rakic's knee gives out resulting in a victory for Blachowicz #UFCVegas54 pic.twitter.com/7pt2dQa9Jn