Легендарная чемпионка UFC завершила карьеру после неудачного реванша

В Сингапуре в рамках основного карда турнира UFC 275 состоялся реванш бывших чемпионок в минимальном весе Вэйли Чжан (22-3) из Китая и Джоанны Еджейчик (16-5) из Польши.

Напомним, в главном бою шоу чех Иржи Прохазка в зрелищной схватке отобрал чемпионский пояс у Тейшейры.

Первый бой Енджейчик и Чжанг состоялся в марте 2020 года. Тогда после жуткой рубки полька уступила китаянке раздельным решением судей.

В реванше Чжан нокаутировала Енджейчик бэкфестом во втором раунде. После боя королева минимального веса объявила о завершении карьеры.

WALK OFF SPINNING BACKFIST FOR @MMAWEILI #UFC275 pic.twitter.com/dkuCZcIsYo

Leaving her gloves in the Octagon



pic.twitter.com/x5rh6Uyt4Y