Легендарна чемпіонка UFC завершила кар'єру після невдалого реваншу

У Сінгапурі в рамках основного карду турніру UFC 275 відбувся реванш колишніх чемпіонок у мінімальній вазі Вейлі Чжан (22-3) із Китаю та Джоанни Еджейчик (16-5) із Польщі.

Нагадаємо, у головному бою шоу чех Іржі Прохазка у видовищній сутичці відібрав чемпіонський пояс у Тейшейри.

Перший бій Енджейчик та Чжанг відбувся у березні 2020 року. Тоді після моторошної рубки полька поступилася китаянці роздільним рішенням суддів.

У реванші Чжан нокаутувала Енджейчик бекфестом у другому раунді. Після бою королева мінімальної ваги оголосила про завершення кар'єри.

