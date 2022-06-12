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Легендарна чемпіонка UFC завершила кар'єру після невдалого реваншу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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12 червня, 13:37
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Видатна спортсменка Йоанна Енджейчик поступилася китаянці Вейлі Чжанг у своєму останньому поєдинку UFC
Полька Енджейчик програла Чжан у реванші
Полька Енджейчик програла Чжан у реванші

У Сінгапурі в рамках основного карду турніру UFC 275 відбувся реванш колишніх чемпіонок у мінімальній вазі Вейлі Чжан (22-3) із Китаю та Джоанни Еджейчик (16-5) із Польщі.

Нагадаємо, у головному бою шоу чех Іржі Прохазка у видовищній сутичці відібрав чемпіонський пояс у Тейшейри.

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Перший бій Енджейчик та Чжанг відбувся у березні 2020 року. Тоді після моторошної рубки полька поступилася китаянці роздільним рішенням суддів.

У реванші Чжан нокаутувала Енджейчик бекфестом у другому раунді. Після бою королева мінімальної ваги оголосила про завершення кар'єри.

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"Я пишаюся собою. Протягом п'яти місяців я повністю викладалася, але Чжан вразила мене своїм бекфестом, це дуже добрий удар.

Я готувалася до важкого бою. Суперниця дуже сильна. Дякуємо моїй команді, моїм тренерам, менеджеру та моїй сім'ї. Я люблю цю гру, дякую всім.

Дана, Лоренцо, Хантере, вибачте, що я підвела вас. Я хочу подякувати всім співробітникам UFC, я вас усіх люблю. Я 20 років провела у спорті, цього тижня мені виповниться 35 років. Тепер просто хочу бути мамою, хочу бути бізнесменом. Я люблю вас", – сказала Енджейчик.

Зазначимо, що у ММА Енджейчик провела 21 поєдинок, у 16 з яких здобула перемогу. У березні 2015 року вона здобула титул чемпіонки UFC у жіночій мінімальній вазі.

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Раніше про своє бажання перейти в ММА завила легендарна польська легкоатлетка Аніта Влодарчик. Триразова олімпійська чемпіонка зуміла самостійно затримати злочинця, який хотів вкрасти її автомобіль.

Грабіжник не знав, що власниця автомобіля олімпійська чемпіонка
Грабіжник не знав, що власниця автомобіля олімпійська чемпіонка / Фото: Колаж: Сьогодні

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