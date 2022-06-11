Теперь можно в ММА. Олимпийская чемпионка задержала автограбителя

Инцидент с ограблением произошел в Варшаве. Прославленная польская метательница молота Анита Влодарчик рассказала, как самостоятельно поймала автомобильного вора.
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После такого успешного задержания легендарная спортсмена думает сменить амплуа и выступать в смешанных единоборствах.
"Иностранец ворвался в мою машину. Я самостоятельно остановила его и передала полиции. К сожалению, я поплатилась за это травмой мышцы.
У меня диагностирована травма, операция будет в понедельник.
После своей карьеры я, вероятно, буду драться в MMA или UFC, как наша чемпионка Йоанна Энджейчик", – написала Влодарчик в своем Instagram.
Отметим, что 36-летняя полька является трехкратной олимпийской чемпионкой (2012, 2016, 2020), трехкратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы.
Пять раз Влодарчик устанавливала новый мировой рекорд по метанию молота (в 2009, 2010, 2015 и дважды в 2016 году). Она первая в истории женщина, которая метнула молот более чем на 80 метров. В настоящее время ей принадлежит мировой рекорд среди женщин — 82,98 м.