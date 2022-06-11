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Теперь можно в ММА. Олимпийская чемпионка задержала автограбителя

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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11 июня, 13:46
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Трехкратная олимпийская чемпионка Анита Влодарчик умеет за себя постоять. Рекордсменка по метанию молота самостоятельно задержала преступника, который хотел украсть автомобиль
Грабитель не знал, что владелица автомобиля олимпийская чемпионка
Грабитель не знал, что владелица автомобиля олимпийская чемпионка / Фото: Коллаж: Сегодня

Инцидент с ограблением произошел в Варшаве. Прославленная польская метательница молота Анита Влодарчик рассказала, как самостоятельно поймала автомобильного вора.

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После такого успешного задержания легендарная спортсмена думает сменить амплуа и выступать в смешанных единоборствах.

"Иностранец ворвался в мою машину. Я самостоятельно остановила его и передала полиции. К сожалению, я поплатилась за это травмой мышцы.

У меня диагностирована травма, операция будет в понедельник.

После своей карьеры я, вероятно, буду драться в MMA или UFC, как наша чемпионка Йоанна Энджейчик", – написала Влодарчик в своем Instagram.

Отметим, что 36-летняя полька является трехкратной олимпийской чемпионкой (2012, 2016, 2020), трехкратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы.

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Пять раз Влодарчик устанавливала новый мировой рекорд по метанию молота (в 2009, 2010, 2015 и дважды в 2016 году). Она первая в истории женщина, которая метнула молот более чем на 80 метров. В настоящее время ей принадлежит мировой рекорд среди женщин — 82,98 м.

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