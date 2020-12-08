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Чемпион MMA показал свои фото с войны в Нагорном Карабахе

8 декабря, 23:00

Елена Павлова Елена Павлова

Мусаев присоединился к армии в качестве добровольца

Чемпион японской лиги смешанных единоборств Rizin в легком весе Тофик Мусаев показал свои фото с войны в Нагорном Карабахе. Азербайджанский мастер ММА выставил снимки в военной форме с автоматом на своей странице в Instagram. Ранее представитель азербайджанского клуба призывал убивать армян, а федерация футбола Армении в ответ призвала отстранить "Карабах" от еврокубков.

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Мусаев отправился на войну в качестве добровольца. По информации ряда источников, на фронте он служил в разведке. Предполагается, что на данный момент Мусаев находится в Зангиланском районе Азербайджана, который был освобожден в ходе боевых действий.

Напомним, что 27 сентября на границе Армении и Азербайджана произошла эскалация конфликта - в Нагорном Карабахе возобновились бои. Стороны обменялись огневыми ударами.

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Жертвами Второй карабахской войны, которая длилась с 27 сентября до 9 ноября, стали 94 мирных жителя.

Военные Азербайджана в Нагорном Карабахе. Источник: mod.gov.az

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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нагорный карабах смешанные единоборства боец
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