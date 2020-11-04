Представитель азербайджанского клуба призывал убивать армян. В УЕФА жестко отреагировали

Дисциплинарный орган УЕФА отстранил главу пресс-службы азербайджанского "Карабаха" Нурлана Ибрагимова за призыв "убивать армян", опубликованный в Facebook. Позже клуб выступил с заявлением, где осудил действия своего сотрудника и пообещал его наказать.
Работнику клуба временно запрещено заниматься какой-либо деятельностью, связанной с футболом, пока Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА не примет решение по существу дела.
Ибрагимову приписывают расистское и иное дискриминационное поведение, а также нарушение основных правил достойного поведения.
Отметим, что федерация футбола Армении в ответ призвала отстранить "Карабах" от еврокубков. Чемпион Азербайджана выступает в Лиге Европы, где играет в одной группе с "Вильярреалом", "Маккаби" Тель-Авив и "Сивасспором". После двух туров в их активе нет заработанных очков.
Напомним, что ранее клубу из Азербайджана сделали выговор за воинское приветствие в матче Лиги Европы. В УЕФА связали воинское приветствие с событиями в Нагорном Карабахе.
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