Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: во сколько и где смотреть

На минувшей неделе завершился групповой этап самого престижного еврокубка. Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов. Сегодня будут определены пары плей-офф ЛЧ.

Церемония стартует в Швейцарии в понедельник в 13:00 по киевскому времени.

В прямом эфире жеребьевку можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.

Также видеотрансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА.

В жеребьевке примут участие 16 команд, преодолевших барьер группового этапа. Победители групп получат статус сеяных, клубы, которые финишировали вторыми, будут несеяными.

Победители групп (сеяные)

Обладатели вторых мест (несеяные)

We have our final 16!



Who will lift the ?#UCLpic.twitter.com/4AjjaZrmJy