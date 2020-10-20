"ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед": онлайн матча дня в Лиге чемпионов

Во вторник групповой этап Лиги чемпионов стартует восемью матчами первого тура. Самым привлекательным с точки зрения вывески является, пожалуй, противостояние во Франции между "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед". Наш сайт ведет онлайн-трансляцию поединка группы Н на стадионе "Парк-де-Пренс" с оперативными комментариями, красивыми фото, видео важных моментов игры.

ПСЖ – МЮ

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Форма соперников. "МЮ" крайне неудачно начал чемпионат Англии, проиграв на старте два матча из трех, в том числе – "Тоттенхэму" со счетом 1:6. Сейчас команда занимает в АПЛ лишь 15-е место. Зато в гости к своему бывшему клубу прилетел уругвайский форвард Эдинсон Кавани.

"ПСЖ" также буксовал в начале французского первенства, но затем выиграл четыре встречи подряд. Правда, пока идет вторым вслед за "Лиллем". Бразилец Неймар был дисквалифицирован в Лиге 1, но в еврокубке наверняка выйдет на поле.

Прогнозы. Букмекерские конторы явное предпочтение отдают парижанам, коэффициент на победу которых колеблется около 1.60. В случае победы "МЮ" ставка может увеличиться в 5.40 раза, а при ничьей – в 4.70. В том, что хозяева забьют, сомнений практически нет (1.08), всего же ожидается три гола. Самые вероятные варианты счета – 2:1 (коэф. – 8.50) и 2:0 (9.70).

Где смотреть. На нашем ТВ матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 2". Трансляция начнется ранее стартового свистка – в 21:50. Также ее можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

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