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Не буду тренировать ни Реал, ни Барселону: Юрген Клопп нашел небанальную причину

6 апреля, 18:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Немецкий наставник Ливерпуля перед четвертьфиналом хорошо пошутил

Сегодня в Европе начинаются четвертьфинальные баталии Лиги чемпионов. На нашем сайте стартовал онлайн Реал – Ливерпуль. Перед встречей грандов главный тренер английской команды Юрген Клопп повеселил публику, отвечая о вероятности его прихода на пост в Реале или Барселоне.

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Немецкий специалист в своем стиле пошутил и посмеялся над собой. Его слова испанским журналистам приводит Marca:

"Мне хочется думать, что я мог бы тренировать Барселону, Реал или Атлетико. Но у этих команд есть отличные наставники. Да и мой испанский – просто ужасный. Вы бы быстро пожалели, что я сюда приехал.

Но могу сказать, что у вас классная погода. Испанцам повезло, а я жалею, что не живу здесь. Кстати, я мог бы работать в Мальорке: там было бы классно жить... На самом деле, если в конце карьеры у меня будет только три команды, с которыми я работал, то это не так уж и плохо".

Мане и Клопп, "Ливерпуль"

Мане и Клопп, "Ливерпуль" / Фото: Reuters

Тем временем, в Реале нашли коронавирус в день матча с Ливерпулем.

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Напомним, ныне 53-летний специалист до приезда в Англию возглавлял немецкие Майнц (2001-2008), и дортмундскую Боруссию (2008-2015). В Майнце под его началом выступал украинец Андрей Воронин.

Смотрите, как Ливерпуль обыграл Лейпциг в плей-офф на выезде:

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футбол цитата Ливерпуль Реал Мадрид Юрген Клопп
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