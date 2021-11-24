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ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
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Шахтер --
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На год хватит! Сколько Динамо заработало в ЛЧ

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
24 ноября, 11:49
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Несмотря на невыход в весеннюю часть еврокубков, Динамо наиграло на приличные призовые от УЕФА
Динамо заработало 31 млн евро
Динамо заработало 31 млн евро / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

За тур до финиша группового раунда Лиги чемпионов Динамо потеряло шансы на выход в евровесну.

Это произошло после того, как Динамо проиграло Баварии 1:2, а третья в группе Бенфика сыграла 0:0 с Барселоной, став недостижимой для киевлян.

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Можно подводить итоги, в том числе и финансовые.

По данным Football-coefficient.eu, в нынешней Лиге чемпионов Динамо заработало свыше 31 млн евро призовых от УЕФА.

  • За попадание в групповой раунд – 15,640 млн евро
  • За 10-летний коэффициент в еврокубках – 14,781 млн евро
  • За ничью 0:0 с Бенфикой – 930 тысяч евро
  • Общая сумма – 31,351 млн евро

Впрочем, эта сумма не учитывает поступлений от рыночного пула, размер которых определится позже согласно удельному весу телерынка стран-участниц еврокубков.

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Отметим, что у Динамо еще остается один матч группового раунда ЛЧ – 8 декабря в Лиссабоне против Бенфики. Для киевлян он не имеет турнирного значения. Но в случае победы "бело-синих" ждет бонус в 2,8 млн евро от УЕФА, или 930 тысяч евро – за ничью.

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Мирча Луческу и Игорь Суркис
Мирча Луческу и Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ранее президент Динамо Игорь Суркис говорил, что годовой бюджет клуба составляет 30-35 млн долларов. Таким образом за призовые от УЕФА за нынешнюю ЛЧ киевский клуб сможет жить год.

Групповой этап
Группа E
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
5
5
0
0
19
3
16
15
Забитые 19
Пропущеные 3
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Барселона Барселона Бар
5
2
1
2
2
6
-4
7
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница -4
Результаты последних матчей: Н В В П П
3
Бенфика Бенфика Бен
5
1
2
2
5
9
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5
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
5
0
1
4
1
9
-8
1
Забитые 1
Пропущеные 9
Разница -8
Результаты последних матчей: П П П П Н

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И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
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10
15
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9
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