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"Мы узнали, что не умеет Роналду": Криштиану разделывают после вылета "Юве" из ЛЧ

10 марта, 16:42

Елена Павлова Елена Павлова

Гари Линекер прокомментировал фатальный для итальянцев момент

После сенсационного вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов в 1/8 финала от "Порту" (1:2 и 3:2) больше всего досталось от болельщиков и экспертов голеадору итальянцев Криштиану Роналду. Мало того, что сам не забил, так еще и пропустили из-за него роковой для "Старой Синьоры" мяч.

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Криштиану стал в стенку во время удара соперника со штрафного под занавес второго экстра-тайма в Турине и отвернулся во время удара. Поэтому он не видел, что мяч направляется к нему, а снаряд прошел между его ног и скользнул в угол ворот. Момент с Криштиану прокомментировал и бывший форвард сборной Англии Гари Линекер.

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"Мы наконец-то узнали, что не умеет Роналду – стоять неподвижно в стенке. 4:4 и "Порту" имеет преимущество по голам на выезде. Сумасшедшая игра", – написал Линекер в Twitter

В итоге после 2:1 дома "Порту" прошел дальше за счет двух выездных голов в Турине. А "Ювентус" вылетел в 1/8 финала ЛЧ второй сезон подряд. Роналду же не забил в плей-офф ЛЧ впервые с 2005 года.

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Ранее Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории. Во второй раз с начала года.

Смотрите обзор матча "Ювентус" – "Порту"

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Лига чемпионов Криштиану Роналду Порту Ювентус Турин Гари Линекер
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