"Ми дізналися, що не вміє Роналду": Кріштіану дісталося після вильоту "Юве" з ЛЧ

Після сенсаційного вильоту "Ювентуса" з Ліги чемпіонів у 1/8 фіналу від "Порту" (1:2 і 3:2) найбільше дісталося від уболівальників і експертів голеадору італійців Кріштіану Роналду. Мало того, що сам не забив, так ще й пропустили через нього фатальний для "Старої Синьйори" м'яч.

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Кріштіану став в стінку під час удару суперника зі штрафного під завісу другого екстра-тайму в Турині і відвернувся під час удару. Тому він не бачив, що м'яч був спрямований до нього, а снаряд пройшов між його ніг і ковзнув у кут воріт. Момент з Кріштіану прокоментував і колишній форвард збірної Англії Гарі Лінекер.

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"Ми нарешті дізналися, що не вміє Роналду – стояти нерухомо в стінці. 4:4 і "Порту" має перевагу за правилом виїзного гола. Божевільна гра", – написав Лінекер в Twitter

У підсумку після 2:1 вдома "Порту" пройшов далі за рахунок двох виїзних голів в Турині. А "Ювентус" вилетів у 1/8 фіналу ЛЧ другий сезон поспіль. Роналду ж не забив в плей-офф ЛЧ вперше з 2005 року.

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Раніше Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії. Вдруге з початку року.

Дивіться огляд матчу "Ювентус" – "Порту"

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