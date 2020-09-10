Луческу не захотел проводить пресс-конференцию "Динамо" перед матчем с АЗ на "Олимпийском"

В следующие вторник и среду пройдут поединки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. На этот раз из-за коронавируса дуэли будут состоять только из одного матча. Киевское "Динамо" 15 сентября сыграет дома с АЗ из нидерландского Алкмаара. Появилось расписание мероприятий, которые будут предшествовать поединку в столице Украины. Узнайте, почему два лидера АЗ не готовы к матчу с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов.

Реклама

Оказывается, киевляне проведут пресс-конференцию и тренировку не на НСК "Олимпийский", а на своей базе в Конче-Заспе, пишет официальный сайт "Динамо". Из-за этого журналистам, которых приглашают на занятие, придется ехать за город. Вероятно, это связано с тем, что поле арены хорошо знакомо украинской команде, а, возможно, с тем, что Луческу опасается за свою жизнь и остается жить на клубной базе "Динамо".

При этом наставник АЗ Арне Слот встретится с журналистами в тот же вечер на "Олимпийском". Пресс-конференция румынского специалиста назначена на 17:30, нидерландского – на 19:30. Тренировки команд пройдут после общения с прессой.

В тренде Видео голов и обзор матча Испания – Украина в Лиге наций

Смотрите сюжет о победе "Динамо" в Суперкубке Украины над "Шахтером":

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама